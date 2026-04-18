Сергей Перминов о сотрудничестве Германии и Украины: «В отношении России осознано выбран путь конфронтации»

Сергей Перминов о сотрудничестве Германии и Украины: «В отношении России осознано выбран путь конфронтации»

Германия и Украина перешли к стратегическому партнерству. Зеленский и Мерц договорились о совместном выпуске дронов и увеличении военных поставок.

Сенатор РФ от Ленинградской области Сергей Перминов рассказал ivbg.ru, что это за договоренность – только укрепление сотрудничества или попытка Берлина зафиксировать поддержку Киева и курс на стратегическое поражение России, когда власть внутри Германии становится более шаткой?

«Христианские демократы под руководством Мерца продолжают эксплуатировать мнимую российскую угрозу для оправдания масштабной программы перевооружения. На нее тратятся сотни миллиардов евро германского бюджета, что было абсолютно немыслимо еще совсем недавно. Берлин радикально пересмотрел свои подходы во внешней политике, отказавшись от годами формировавшихся концепций», – сказал Сергей Перминов

Сенатор подчеркнул, что в отношении России осознано выбран путь конфронтации, который предполагает в том числе и оказание существенной финансовой и военной поддержки киевскому режиму. Именно в этой логике и происходит укрепление сотрудничества с ним. В Берлине не могут не понимать долговременных деструктивных последствий таких шагов для перспектив двусторонних отношений с РФ, которые сейчас находятся практически на нулевом уровне.

«При этом положение правящей коалиции ФРГ, действительно, довольно шаткое. Симпатии немцев склоняются к тем политическим силам, которые выступают за отказ от разрушительного для Германии пути. Вместе с тем она до сих пор чувствует себя достаточно уверенно, чтобы продолжать по нему следовать. Ее иллюзиям о стратегическом поражении, однако, не суждено сбыться. Россия была и продолжит оставаться сильной державой», – резюмировал Сергей Перминов

Сергей Перминов Украина Германия
Новости outside

Шведский самолет разведки заметили у границ России после атаки БПЛА на Ленобласть

Самолет
Фото: ivbg.ru.

Шведский самолет радиоэлектронной разведки S102B Korpen снова заметили у северо-западных рубежей России после ночной атаки беспилотников 17 апреля на Ленинградскую область, сообщает MK.RU

По данным публичных авиатрекеров, борт с позывным SVF680 пролетел вдоль восточной части Финляндии на север, а затем развернулся. Маршрут позволял вести наблюдение за радиотехнической обстановкой.

Похожие полеты в этом районе фиксировали 13, 14 и 16 апреля 2026 года. Официальный Стокгольм публично не пояснял, какую именно задачу выполнял самолет во время последнего вылета.

БПЛА Ленинградская область Финляндия

