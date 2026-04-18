Скрывавшуюся в Москве мать из Кингисеппского района нашли и обязали содержать своих детей

Фото: Freepik.

Лишенную родительских прав мать, которую ранее признали безвестно отсутствующей, нашли в Москве.

Жительницу Кингисеппского района лишили родительских прав в 2021 году. Позже суд признал ее безвестно отсутствующей, поскольку в течение года не было никаких сведений о ее местонахождении.

После этого обязанность по материальному обеспечению детей легла на государство. Однако спустя время в суд обратился Фонд пенсионного и социального страхования России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с требованием отменить прежнее решение, так как женщину удалось найти.

Выяснилось, что она живет в Москве и является генеральным директором трех компаний. Суд удовлетворил иск фонда. Теперь женщине предстоит вновь исполнять обязанности по содержанию своих несовершеннолетних детей.

Вам будет интересно
Полиция раскрыла серию краж в Ленобласти и Петербурге. Задержана молодая рецидивистка
Женщину из Рязани задержали на Уездном проспекте в Санкт-Петербурге по подозрению в восьми кражах в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Фото: МВ...
17.04.2026
546

Жительница Лужского района отправится в колонию за сбыт наркотиков

Шесть лет колонии общего режима получила женщина за сбыт наркотиков в деревне Заклинье в Лужском районе после двух эпизодов, совершенных в сентябре и октябре 2025 года.

Как сообщили в прокуратуре Ленинградской области, подсудимая 1980 года рождения сначала незаконно сбывала запрещенные вещества в значительном размере в сентябре, а затем совершила аналогичное преступление в октябре.

Гособвинение представило в суде доказательства ее вины по делу о незаконном сбыте наркотических веществ. Суд признал женщину виновной и назначил ей 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Телефоны осужденной, которые использовались при совершении преступлений, конфисковали. Их обратят в доход государства.

Вам будет интересно
Сотни тысяч наркоманов по всей России остались без доз после задержания всего лишь одного молдаванина в Ленобласти
Фото: коллаж с кадром фильма Лицо со шрамом На складе в Ленинградской области 25-летнего гражданина Молдовы задержали с поличным при получении полут...
24.06.2025
6504

В Ленинградской области появится новый город
В Ленинградской области появится новый город

В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов
В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов

Аварийный пешеходный мост через реку рухнул в Волхове — фото
Аварийный пешеходный мост через реку рухнул в Волхове — фото

