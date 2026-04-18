Главного тренера махачкалинского «Динамо» Вадима Евсеева снова оштрафовали за нецензурную лексику во время флеш-интервью после матча РПЛ.

Как следует из сообщения на сайте РФС, после выездной игры 24-го тура с «Локомотивом», завершившейся со счетом 1:1, наставник дагестанского клуба употребил 7 матерных слов. За это ему назначили штраф в 100 тыс. рублей.

В предыдущем туре Евсеев уже получал такое же наказание после матча с «Балтикой». Тогда, по данным РФС, тренер выругался 12 раз за 37 секунд разговора.

После 24 матчей махачкалинское «Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, имея 23 очка. Следующий матч команда Вадима Евсеева проведет дома с «Зенитом» 19 апреля, начало встречи – в 14:30 мск.