В Петербурге высадят 1000 кустарников и 500 деревьев

Новости Социум

В Петербурге высадят 1000 кустарников и 500 деревьев

Высадить 1500 деревьев и кустарников планируют в Санкт-Петербурге весной 2026 года в рамках сезонной кампании по озеленению, сообщает spb.aif.ru.  

Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Кампания по озеленению в Санкт-Петербурге началась. К посадкам городские службы приступили вместе с жителями. В Полюстровском парке уже высадили 10 елей и 10 яблонь. Всего в этом сезоне в городе планируют высадить около 30 видов и сортов деревьев, а также различные кустарники.

Присоединиться к озеленению могут все желающие. Для этого нужно выбрать удобный адрес на сайте администрации Петербурга и связаться с садово-парковым предприятием. Специалисты подготовят участок, предоставят инвентарь и проведут инструктаж.

Вам будет интересно
В Ленинградской области появится новый город
Новоселье обретет статус города. Соответствующий проект областного закона в ЗакС внес глава региона.  Фото: Favasurko/ wikimedia.org (CC BY-SA 4....
16.04.2026
2188

Новости Спорт

Выругавшийся матом 12 раз за 37 секунд тренер клуба РПЛ вновь сумел употребить 7 матерных слов за несколько секунд разговора

Главного тренера махачкалинского «Динамо» Вадима Евсеева снова оштрафовали за нецензурную лексику во время флеш-интервью после матча РПЛ.

Как следует из сообщения на сайте РФС, после выездной игры 24-го тура с «Локомотивом», завершившейся со счетом 1:1, наставник дагестанского клуба употребил 7 матерных слов. За это ему назначили штраф в 100 тыс. рублей.

В предыдущем туре Евсеев уже получал такое же наказание после матча с «Балтикой». Тогда, по данным РФС, тренер выругался 12 раз за 37 секунд разговора.

После 24 матчей махачкалинское «Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, имея 23 очка. Следующий матч команда Вадима Евсеева проведет дома с «Зенитом» 19 апреля, начало встречи – в 14:30 мск.

Вам будет интересно
Тренер клуба РПЛ выругался матом 12 раз за 37 секунд и был наказан
Штраф в 100 тыс. рублей за мат в флеш-интервью во время матча с «Балтикой» получил главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев. Об этом сообщ...
10.04.2026
450

