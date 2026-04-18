Высадить 1500 деревьев и кустарников планируют в Санкт-Петербурге весной 2026 года в рамках сезонной кампании по озеленению, сообщает spb.aif.ru.

Кампания по озеленению в Санкт-Петербурге началась. К посадкам городские службы приступили вместе с жителями. В Полюстровском парке уже высадили 10 елей и 10 яблонь. Всего в этом сезоне в городе планируют высадить около 30 видов и сортов деревьев, а также различные кустарники.

Присоединиться к озеленению могут все желающие. Для этого нужно выбрать удобный адрес на сайте администрации Петербурга и связаться с садово-парковым предприятием. Специалисты подготовят участок, предоставят инвентарь и проведут инструктаж.