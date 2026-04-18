Эксперты раскрыли лучшее время для ужина, чтобы улучшить обмен веществ

Эксперты раскрыли лучшее время для ужина, чтобы улучшить обмен веществ

Фото: Freepik.

Ужинать лучше за несколько часов до сна, поскольку поздний прием пищи может ухудшать обмен веществ и качество сна, считают эксперты в области питания.

Как следует из публикации Health, это связано с циркадными ритмами организма. Исследования показывают, что при позднем ужине организму сложнее справляться с переработкой пищи. Уровень сахара в крови может быть выше, а сжигание жира – происходить медленнее.

Кроме того, поздние приемы пищи способны ухудшать сон. Специалисты объясняют это выработкой мелатонина – гормона, который помогает человеку засыпать, но одновременно влияет на способность организма регулировать уровень глюкозы.

Эксперты советуют оставлять между ужином и сном не менее 2 часов. Наиболее подходящим временем для вечернего приема пищи они называют период примерно с 17:00 до 19:00, когда организм, как считается, лучше усваивает еду.

При этом специалисты отмечают, что важно учитывать индивидуальные особенности человека –его режим дня, уровень активности и привычки. Если поздний ужин неизбежен, рекомендуют выбирать легкую пищу и не переедать.

Вам будет интересно
Житель Всеволожского района победил сетевой супермаркет
Жителю поселка Романовка во Всеволожском районе удалось добиться ликвидации стихийной свалки рядом с домом. Фото: Телеграм-канал «Чистая Ленобласть» Р...
01.02.2026
1485

Россиянам назвали четыре болезни, которые сильнее всего разрушают здоровье

Сахарный диабет, ожирение, артериальная гипертония и атеросклеротические заболевания сильнее всего влияют на общее состояние здоровья населения России, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

По словам министра, именно этим направлениям уделяют особое внимание в программе государственных гарантий, где приоритет сделан на раннее выявление заболеваний и их профилактику.

«Необходимо остановиться на новациях программы государственных гарантий. В ней приоритет сделан на раннее выявление заболеваний», - сказал Михаил Мурашко

Он уточнил, что в первую очередь речь идет о раннем выявлении дислипидемии, то есть нарушений липидного обмена, атеросклеротических поражений и тромбофилических осложнений.

Мурашко добавил, что в совокупности сахарный диабет, ожирение, артериальная гипертония и атеросклеротические заболевания сейчас оказывают наибольшее влияние на здоровье россиян.

Вам будет интересно
Врач назвал первые признаки рака, которые проявляются по утрам
Фото: Freepik. Как сообщает Neva.Today, британские эксперты назвали два ночных симптома, которые могут указывать на онкологические заболевания и часто...
26.08.2025
5175

Популярное

В Ленинградской области появится новый город
В Ленинградской области появится новый город

В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов
В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов

Аварийный пешеходный мост через реку рухнул в Волхове — фото
Аварийный пешеходный мост через реку рухнул в Волхове — фото

