Ужинать лучше за несколько часов до сна, поскольку поздний прием пищи может ухудшать обмен веществ и качество сна, считают эксперты в области питания.

Как следует из публикации Health, это связано с циркадными ритмами организма. Исследования показывают, что при позднем ужине организму сложнее справляться с переработкой пищи. Уровень сахара в крови может быть выше, а сжигание жира – происходить медленнее.

Кроме того, поздние приемы пищи способны ухудшать сон. Специалисты объясняют это выработкой мелатонина – гормона, который помогает человеку засыпать, но одновременно влияет на способность организма регулировать уровень глюкозы.

Эксперты советуют оставлять между ужином и сном не менее 2 часов. Наиболее подходящим временем для вечернего приема пищи они называют период примерно с 17:00 до 19:00, когда организм, как считается, лучше усваивает еду.

При этом специалисты отмечают, что важно учитывать индивидуальные особенности человека –его режим дня, уровень активности и привычки. Если поздний ужин неизбежен, рекомендуют выбирать легкую пищу и не переедать.