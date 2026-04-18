Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко показал главе Минэкономразвития Максиму Решетникову Мультицентр социальной и трудовой интеграции во Всеволожске, где участники СВО получают рабочие специальности.

В центре основной акцент сделан на производственный блок и дальнейшее развитие площадки. Сейчас там обучают операторов станков с ЧПУ, работе с 3D-печатью, сборке БПЛА, сварке и пошиву снаряжения.

«Участники СВО обучаются здесь реальным рабочим специальностям: оператор станков с ЧПУ, 3D-печать, сборка БПЛА, сварка, пошив снаряжения. На сегодня обучение прошли 327 ветеранов и членов их семей. Трудоустройство – с гарантийным сопровождением на срок до полугода», – рассказал Александр Дрозденко

Губернатор также сообщил, что на базе Мультицентра планируют открыть Технопарк народного ВПК площадью 2,2 тыс. кв. м, где разместят 6-8 производственных блоков.

Кроме того, в перспективе власти рассматривают создание Центра по обучению ремонту и сервисному обслуживанию реабилитационного оборудования. Предполагается, что это даст ветеранам возможность повысить квалификацию.