Новости Социум

Александр Дрозденко показал главе Минэкономразвития Максиму Решетникову Мультицентр во Всеволожске

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко показал главе Минэкономразвития Максиму Решетникову Мультицентр социальной и трудовой интеграции во Всеволожске, где участники СВО получают рабочие специальности.

Фото: Александр Дрозденко

В центре основной акцент сделан на производственный блок и дальнейшее развитие площадки. Сейчас там обучают операторов станков с ЧПУ, работе с 3D-печатью, сборке БПЛА, сварке и пошиву снаряжения.

«Участники СВО обучаются здесь реальным рабочим специальностям: оператор станков с ЧПУ, 3D-печать, сборка БПЛА, сварка, пошив снаряжения. На сегодня обучение прошли 327 ветеранов и членов их семей. Трудоустройство – с гарантийным сопровождением на срок до полугода», – рассказал Александр Дрозденко

Губернатор также сообщил, что на базе Мультицентра планируют открыть Технопарк народного ВПК площадью 2,2 тыс. кв. м, где разместят 6-8 производственных блоков.

Кроме того, в перспективе власти рассматривают создание Центра по обучению ремонту и сервисному обслуживанию реабилитационного оборудования. Предполагается, что это даст ветеранам возможность повысить квалификацию.

Новости Социум

В Петербурге высадят 1000 кустарников и 500 деревьев

Высадить 1500 деревьев и кустарников планируют в Санкт-Петербурге весной 2026 года в рамках сезонной кампании по озеленению, сообщает spb.aif.ru.  

Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Кампания по озеленению в Санкт-Петербурге началась. К посадкам городские службы приступили вместе с жителями. В Полюстровском парке уже высадили 10 елей и 10 яблонь. Всего в этом сезоне в городе планируют высадить около 30 видов и сортов деревьев, а также различные кустарники.

Присоединиться к озеленению могут все желающие. Для этого нужно выбрать удобный адрес на сайте администрации Петербурга и связаться с садово-парковым предприятием. Специалисты подготовят участок, предоставят инвентарь и проведут инструктаж.

