МО РФ: 13 беспилотников уничтожено над регионами России за ночь

МО РФ: 13 беспилотников уничтожено над регионами России за ночь

Средства ПВО отразили очередную атаку вражеских беспилотников.

МО РФ: 13 беспилотников уничтожено над регионами России за ночь - Средства ПВО отразили очередную атаку вражеских беспилотников.
В ночь на воскресенье средства противовоздушной обороны России уничтожили 13 украинских БПЛА. Об этом сообщает Минобороны РФ .

Как указано в сводке ведомства, атаки беспилотников были отражены в  Белгородской, Курской, Ростовской областях, Краснодарском крае, Республике Крым и в акватории Азовского моря.

В Ленобласти стартовала выдача социальных сертификатов на бесплатные турпоездки для детей

Почти 4 тысячи ребят получат возможность попутешествовать по родному региону в этом году.

В Ленобласти стартовала выдача социальных сертификатов на бесплатные турпоездки для детей - Почти 4 тысячи ребят получат возможность попутешествовать по родному региону в этом году.
В Ленинградской области началась выдача социальных сертификатов на бесплатные туристические поездки для учеников 5-9 классов. В 2026 году в путешествие по региону смогут отправиться 3800 ребят. 

Для юных путешественников подготовлено свыше 30 маршрутов, сочетающих классические экскурсии с образовательными и профориентационными мероприятиями. Организаторы предусмотрели систему «все включено»: социальный сертификат покрывает расходы на проживание в отелях, питание, транспорт, работу гидов и обязательное страхование, пишет Online47. 

Подача заявок осуществляется в онлайн-режиме через единый информационно-образовательный портал ГИС «Современное образование Ленинградской области». Первые группы сформированы уже в апреле.

