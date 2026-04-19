В Ленобласти стартовала выдача социальных сертификатов на бесплатные турпоездки для детей

В Ленобласти стартовала выдача социальных сертификатов на бесплатные турпоездки для детей

Почти 4 тысячи ребят получат возможность попутешествовать по родному региону в этом году.

В Ленинградской области началась выдача социальных сертификатов на бесплатные туристические поездки для учеников 5-9 классов. В 2026 году в путешествие по региону смогут отправиться 3800 ребят. 

Для юных путешественников подготовлено свыше 30 маршрутов, сочетающих классические экскурсии с образовательными и профориентационными мероприятиями. Организаторы предусмотрели систему «все включено»: социальный сертификат покрывает расходы на проживание в отелях, питание, транспорт, работу гидов и обязательное страхование, пишет Online47. 

Подача заявок осуществляется в онлайн-режиме через единый информационно-образовательный портал ГИС «Современное образование Ленинградской области». Первые группы сформированы уже в апреле.

путешествие Ленобласть детский отдых
Трое детей и взрослый пострадали в результате массовой аварии в Петербурге

Столкновение пяти автомобилей обернулось госпитализацией четырех человек, в том числе троих несовершеннолетних.

Минувшим вечером, 18 апреля, в Калининском районе Петербурга произошло массовая авария с участием пяти машин. В результате ДТП пострадали четыре человек, включая троих детей. Об этом в воскресенье передает региональный главк МВД.

По имеющейся информации, ЧП произошло около 22:10 на улице Карпинского. 30-летний водитель автомобиля «Киа» при попытке перестроения допустил столкновение с внедорожником. Удар оказался настолько сильным, что джип по инерции протаранил еще три машины — «Киа», «Рено» и «Ниссан».

В результате аварии травмы средней степени тяжести получили 38-летний водитель «Киа», а также трое несовершеннолетних пассажиров «Ниссана» в возрасте 3, 6 и 10 лет. Все пострадавшие были доставлены в больницу.

Массовая авария в Санкт-Петербурге

