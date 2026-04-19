Почти 4 тысячи ребят получат возможность попутешествовать по родному региону в этом году.

В Ленинградской области началась выдача социальных сертификатов на бесплатные туристические поездки для учеников 5-9 классов. В 2026 году в путешествие по региону смогут отправиться 3800 ребят.

Для юных путешественников подготовлено свыше 30 маршрутов, сочетающих классические экскурсии с образовательными и профориентационными мероприятиями. Организаторы предусмотрели систему «все включено»: социальный сертификат покрывает расходы на проживание в отелях, питание, транспорт, работу гидов и обязательное страхование, пишет Online47.

Подача заявок осуществляется в онлайн-режиме через единый информационно-образовательный портал ГИС «Современное образование Ленинградской области». Первые группы сформированы уже в апреле.