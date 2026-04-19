В министерстве считают нецелесообразным увеличение продолжительности учебного года.

В Минпросвещения России не обсуждают увеличение продолжительности учебного года и введение пятой четверти. Более того, в ведомстве считают такие изменения нецелесообразными. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

«В связи с появившимися в СМИ сообщениями об увеличении продолжительности учебного года и введении так называемой пятой четверти Минпросвещения России сообщает о нецелесообразности подобной инициативы», - говорится в сообщении.

Ранее в Общественной палате предложили увеличить продолжительность учебного года на 14 дней и ввести пятую четверть — до середины июня. Это позволило бы организовать творческие занятия для учеников вне основной программы, считают авторы идеи.