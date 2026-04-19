В Зайцево прошла церемония возложения цветов в память о тех, кто не дожил до Победы.

В деревне Зайцево Гатчинского округа Ленинградской области прошла церемония возложения цветов, приуроченная ко Дню памяти жертв геноцида советского народа. Мемориал в память о мирных жителях, погибших от зверств фашистских захватчиков в годы ВОВ, посетили глава региона Александр Дрозденко, помощник Президента России Владимир Мединский и глава «Национального центра исторической памяти при Президенте РФ» Елена Малышева.

«Преступления немецких захватчиков в годы Великой Отечественной войны — одна из самых тяжёлых страниц нашей истории. Уничтожали не только солдат, уничтожали наших граждан. Семьями. Деревнями. За то, что они просто жили на своей земле», — обратился губернатор Ленобласти.

Глава региона напомнил, что на территории региона в годы войны захватчики организовывали лагеря и места принудительного содержания, через которые прошли тысячи мирных граждан. Большинство из них не дожили по Победы.

«Фашисты и их пособники целенаправленно уничтожали наших сограждан. Это была попытка стереть со страниц истории целый народ, память, наше будущее. Поэтому так важно говорить об этом прямо. Это наша ответственность сегодня. Пока мы помним — они с нами. И наша память сильнее любого забвения», — добавил Александр Дрозденко.