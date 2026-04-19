Главная / Новости / Страны Прибалтики не пропустят борт Фицо в Москву на 9 мая

Страны Прибалтики не пропустят борт Фицо в Москву на 9 мая

Литва, Латвия и Эстония запретили планируемый на 9 мая пролет самолета премьер-министра Словакии. Политику придется добираться до Москвы иными путями.

Страны Прибалтики отказались пропускать борт премьер-министра Словакии Роберта Фицо 9 мая в Россию. Политик планирует посетить Москву для участия в торжественных мероприятиях в честь Дня Победы.

«Литва и Латвия нам уже сообщили, что не позволят нам пролететь через их территорию при перелете в Москву», — заявил Фицо в своих соцсетях.

Позже аналогичное решение приняли и власти Эстонии. Глава МИД республики заявил, что воздушное пространство страны будет закрыто для борта премьер-министр Словакии.

Новости Социум

В Минпросвещения высказались о введении пятой четверти в школах

В министерстве считают нецелесообразным увеличение продолжительности учебного года.

В Минпросвещения России не обсуждают увеличение продолжительности учебного года и введение пятой четверти. Более того, в ведомстве считают такие изменения нецелесообразными. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

«В связи с появившимися в СМИ сообщениями об увеличении продолжительности учебного года и введении так называемой пятой четверти Минпросвещения России сообщает о нецелесообразности подобной инициативы», - говорится в сообщении. 

Ранее в Общественной палате предложили увеличить продолжительность учебного года на 14 дней и ввести пятую четверть — до середины июня. Это позволило бы организовать творческие занятия для учеников вне основной программы, считают авторы идеи.

В Ленинградской области появится новый город
