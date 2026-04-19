Новости Происшествия

Стена бывшего детского сада обрушилась в Петербурге

ЧП произошло в Выборгском районе города. Внутри здания в момент обрушения никого не было. 

Фото: 78.ru

На территории Батенинского жилмассива В Петербурге обрушилась стена бывшего детского сада. Здание было построено в 1930-х годах и уже давно не эксплуатируется. Объект является культурным наследием регионального значения. Городские власти планировали его отремонтировать в рамках программы «Рубль за метр».

Как рассказали местные жители порталу 78.ru, состояние здания беспокоило их давно. Особенно их тревожил тот факт, что внутрь бывшего дошкольного учреждения часто пробирались несовершеннолетние. К тому же, рядом находится детская площадка.

По имеющейся информации, пострадавших в результате обрушения нет. Внутри здания на тот момент никого не было. 

обрушение Петербург аварийные здания
Новости Социум

В Минпросвещения высказались о введении пятой четверти в школах

В министерстве считают нецелесообразным увеличение продолжительности учебного года.

В Минпросвещения России не обсуждают увеличение продолжительности учебного года и введение пятой четверти. Более того, в ведомстве считают такие изменения нецелесообразными. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

«В связи с появившимися в СМИ сообщениями об увеличении продолжительности учебного года и введении так называемой пятой четверти Минпросвещения России сообщает о нецелесообразности подобной инициативы», - говорится в сообщении. 

Ранее в Общественной палате предложили увеличить продолжительность учебного года на 14 дней и ввести пятую четверть — до середины июня. Это позволило бы организовать творческие занятия для учеников вне основной программы, считают авторы идеи.

Минпросвещения Школы в России

