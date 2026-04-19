ЧП произошло в Выборгском районе города.

На территории Батенинского жилмассива В Петербурге обрушилась стена бывшего детского сада. Здание было построено в 1930-х годах и уже давно не эксплуатируется. Объект является культурным наследием регионального значения. Городские власти планировали его отремонтировать в рамках программы «Рубль за метр».

Как рассказали местные жители порталу 78.ru, состояние здания беспокоило их давно. Особенно их тревожил тот факт, что внутрь бывшего дошкольного учреждения часто пробирались несовершеннолетние. К тому же, рядом находится детская площадка.

По имеющейся информации, пострадавших в результате обрушения нет. Внутри здания на тот момент никого не было.