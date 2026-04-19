В следующем году пенсии по старости будут увеличены дважды, заявил депутат Нилов.

В 2027 году страховые пенсии россиян будут проиндексированы в два этапа — в феврале и апреле, однако окончательные даты будут утверждены осенью. Об этом ТАСС сообщил депутат Госдумы Ярослав Нилов.

Согласно действующим правилам, первая корректировка выплат запланирована на 1 февраля и должна соответствовать уровню фактической инфляции за прошедший год. Второй этап, намеченный на 1 апреля, напрямую зависит от возможностей бюджета Соцфонда России.

«Поэтому общее правило, которое действует: это [индексация] 1 февраля и 1 апреля, кроме этого, есть постоянно действующая норма о возможности правительства доиндексировать [пенсии]. Но при внесении проекта бюджета правительство дает свои предложения. Каким будет в этом году набор предложений - покажет осень», — добавил Нилов.