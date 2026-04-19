Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа

Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа

В следующем году пенсии по старости будут увеличены дважды, заявил депутат Нилов.

Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа - В следующем году пенсии по старости будут увеличены дважды, заявил депутат Нилов.
В 2027 году страховые пенсии россиян будут проиндексированы в два этапа — в феврале и апреле, однако окончательные даты будут утверждены осенью. Об этом ТАСС сообщил депутат Госдумы Ярослав Нилов. 

Согласно действующим правилам, первая корректировка выплат запланирована на 1 февраля и должна соответствовать уровню фактической инфляции за прошедший год. Второй этап, намеченный на 1 апреля, напрямую зависит от возможностей бюджета Соцфонда России.

«Поэтому общее правило, которое действует: это [индексация] 1 февраля и 1 апреля, кроме этого, есть постоянно действующая норма о возможности правительства доиндексировать [пенсии]. Но при внесении проекта бюджета правительство дает свои предложения. Каким будет в этом году набор предложений - покажет осень», — добавил Нилов.

Вам будет интересно
Адвокат рассказала, как оформить день отдыха за донорство крови
Фото: Freepik. Отказать сотруднику в оплачиваемом выходном после сдачи крови работодатель не вправе, поскольку такое решение прямо нарушает статью 186...
18.04.2026
210

Индексация пенсии Ярослав Нилов
Новости Социум

В Минпросвещения высказались о введении пятой четверти в школах

В министерстве считают нецелесообразным увеличение продолжительности учебного года.

В Минпросвещения России не обсуждают увеличение продолжительности учебного года и введение пятой четверти. Более того, в ведомстве считают такие изменения нецелесообразными. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

«В связи с появившимися в СМИ сообщениями об увеличении продолжительности учебного года и введении так называемой пятой четверти Минпросвещения России сообщает о нецелесообразности подобной инициативы», - говорится в сообщении. 

Ранее в Общественной палате предложили увеличить продолжительность учебного года на 14 дней и ввести пятую четверть — до середины июня. Это позволило бы организовать творческие занятия для учеников вне основной программы, считают авторы идеи.

Вам будет интересно
Адвокат рассказала, как оформить день отдыха за донорство крови
Фото: Freepik. Отказать сотруднику в оплачиваемом выходном после сдачи крови работодатель не вправе, поскольку такое решение прямо нарушает статью 186...
18.04.2026
210

Минпросвещения Школы в России

В Ленинградской области появится новый город
В Ленинградской области появится новый город

17:26 16.04.2026

В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов
В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов

07:39 13.04.2026

Мужчина ударил кулаком в глаз сотрудницу кафе в Петербурге за отказ в обслуживании
Мужчина ударил кулаком в глаз сотрудницу кафе в Петербурге за отказ в обслуживании

15:53 18.04.2026

