Жителей Ленобласти приглашают принять участие во Всероссийском субботнике

Жителей Ленобласти приглашают принять участие во Всероссийском субботнике

В прошлом году экологическую акцию поддержали 50 тысяч жителей региона.

Фото: Александр Дрозденко/ МАХ

Всероссийский субботник в этом году пройдет 25 апреля. Масштабная экологическая акция состоится и в Ленинградской области. Принять участие в мероприятиях может каждый желающий. Теперь это особенно удобно, ведь в регионе запущена интерактивная карта, куда жители могут добавить свои адреса для уборок. 

«К майским праздникам хочется видеть наши города и посёлки ухоженными, светлыми, чистыми. Это создаёт настроение. И создаём его мы сами — каждый своим участием. Приглашаю всех на массовый Всероссийский субботник, который состоится 25 апреля. Каждый из вас может добавить на карту свой двор или любимый парк для уборки именно в этот день, таких точек уже 442», — обратился глава Ленобласти Александр Дрозденко.

Отдельное внимание в ходе субботников уделят общественным пространствам, которые были благоустроены по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Чтобы присоединиться к акции, достаточно выполнить два несложных действия: 

  • Посетить интерактивную карту, выбрать или предложить свой адрес для уборки.

  • Посетить выбранную площадку  25 апреля.

Весь необходимый инвентарь неравнодушным жителям предоставят местные администрации. 

Всероссийский субботник Александр Дрозденко
В Минпросвещения высказались о введении пятой четверти в школах

В министерстве считают нецелесообразным увеличение продолжительности учебного года.

В Минпросвещения России не обсуждают увеличение продолжительности учебного года и введение пятой четверти. Более того, в ведомстве считают такие изменения нецелесообразными. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

«В связи с появившимися в СМИ сообщениями об увеличении продолжительности учебного года и введении так называемой пятой четверти Минпросвещения России сообщает о нецелесообразности подобной инициативы», - говорится в сообщении. 

Ранее в Общественной палате предложили увеличить продолжительность учебного года на 14 дней и ввести пятую четверть — до середины июня. Это позволило бы организовать творческие занятия для учеников вне основной программы, считают авторы идеи.

Минпросвещения Школы в России

