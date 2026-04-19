В прошлом году экологическую акцию поддержали 50 тысяч жителей региона.

Всероссийский субботник в этом году пройдет 25 апреля. Масштабная экологическая акция состоится и в Ленинградской области. Принять участие в мероприятиях может каждый желающий. Теперь это особенно удобно, ведь в регионе запущена интерактивная карта, куда жители могут добавить свои адреса для уборок.

«К майским праздникам хочется видеть наши города и посёлки ухоженными, светлыми, чистыми. Это создаёт настроение. И создаём его мы сами — каждый своим участием. Приглашаю всех на массовый Всероссийский субботник, который состоится 25 апреля. Каждый из вас может добавить на карту свой двор или любимый парк для уборки именно в этот день, таких точек уже 442», — обратился глава Ленобласти Александр Дрозденко.

Отдельное внимание в ходе субботников уделят общественным пространствам, которые были благоустроены по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Чтобы присоединиться к акции, достаточно выполнить два несложных действия:

Посетить интерактивную карту, выбрать или предложить свой адрес для уборки.

Посетить выбранную площадку 25 апреля.

Весь необходимый инвентарь неравнодушным жителям предоставят местные администрации.