Регулярная обрезка яблонь — это залог не только здоровья дерева, но и обильного урожая.

Многие начинающие садоводы боятся проводить обрезку яблонь, считая, что могут погубить деревья. Однако они на самом деле обладают высокой выносливостью и живучестью. Гораздо больше вреда им принесет как раз отсутствие ухода. Без обрезки крона быстро становится слишком густой, что препятствует доступу солнечного света и способствует возникновению грибковых инфекций из-за повышенной влажности. Более того, дерево начинает тратить все ресурсы на наращивание древесной массы, а не плодов.

Идеальное время для проведения процедуры — ранняя весна, пишет «Доктор Питер». В осенний период рекомендуется ограничиться санитарной очисткой от больных и сухих веток, а летом — лишь прищипыванием чрезмерно активных побегов.

Техника обрезки требует внимательности: первым делом необходимо удалить поврежденные участки и проредить крону, избавившись от перекрещивающихся веток. За сезон не следует удалять более трети кроны, чтобы не спровоцировать рост бесполезных вертикальных побегов.

При работе важно использовать острый, продезинфицированный инструмент, а срезы выполнять строго по наплыву у основания ветви, не оставляя пеньков. Места спилов диаметром более 1,5 см требуют обязательной обработки специальным садовым варом или бальзамом для защиты от пересыхания и патогенов.