Гастрономические фестивали, проводимые Ленобласть, являются одним из ключевых инструментов развития туризма в регионе, считает сенатор.
Гастрономические события в Ленинградской области переросли статус локальных праздников и превратились в мощный драйвер региональной экономики. Более того, проведение мероприятий, подобных фестивалю «Корюшка идет!», позволяет сформировать уникальный туристический имидж региона, гармонично сочетая кулинарные традиции, культурное наследие и природную красоту субъекта. Об этом в беседе с Online47 заявил сенатор от Ленобласти Сергей Перминов.
Сенатор подчеркнул, что подобные события не только поддерживают местных производителей, но и создают особую атмосферу гостеприимства, открывая область для путешественников с новой стороны.
«Такие мероприятия год от года все популярнее. И они помогают развивать общение между разными регионами страны. Превращаясь в визитные карточки гостеприимства, они предоставляют новый взгляд на область, по-дружески знакомя с простыми человеческими радостями нашей жизни, придают образу субъекта еще большую открытость», — добавил сенатор.