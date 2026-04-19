Уникальный туристический образ: Сергей Перминов о развитии гастротуризма в Ленобласти

Уникальный туристический образ: Сергей Перминов о развитии гастротуризма в Ленобласти

Гастрономические фестивали, проводимые Ленобласть, являются одним из ключевых инструментов развития туризма в регионе, считает сенатор.

Гастрономические события в Ленинградской области переросли статус локальных праздников и превратились в мощный драйвер региональной экономики. Более того, проведение мероприятий, подобных фестивалю «Корюшка идет!», позволяет сформировать уникальный туристический имидж региона, гармонично сочетая кулинарные традиции, культурное наследие и природную красоту субъекта. Об этом в беседе с Online47 заявил сенатор от Ленобласти Сергей Перминов.

Сенатор подчеркнул, что подобные события не только поддерживают местных производителей, но и создают особую атмосферу гостеприимства, открывая область для путешественников с новой стороны. 

«Такие мероприятия год от года все популярнее. И они помогают развивать общение между разными регионами страны. Превращаясь в визитные карточки гостеприимства, они предоставляют новый взгляд на область, по-дружески знакомя с простыми человеческими радостями нашей жизни, придают образу субъекта еще большую открытость», — добавил сенатор.

Жителей Ленобласти приглашают принять участие во Всероссийском субботнике
В прошлом году экологическую акцию поддержали 50 тысяч жителей региона. Фото: Александр Дрозденко/ МАХ Всероссийский субботник в этом году пройдет 25...
19.04.2026
136

Яблоки будет негде складывать: секреты грамотной обрезки дерева для увеличения урожая

Регулярная обрезка яблонь — это залог не только здоровья дерева, но и обильного урожая.

Многие начинающие садоводы боятся проводить обрезку яблонь, считая, что могут погубить деревья. Однако они на самом деле обладают высокой выносливостью и живучестью. Гораздо больше вреда им принесет как раз отсутствие ухода. Без обрезки крона быстро становится слишком густой, что препятствует доступу солнечного света и способствует возникновению грибковых инфекций из-за повышенной влажности. Более того, дерево начинает тратить все ресурсы на наращивание древесной массы, а не плодов.

Идеальное время для проведения процедуры — ранняя весна, пишет «Доктор Питер». В осенний период рекомендуется ограничиться санитарной очисткой от больных и сухих веток, а летом — лишь прищипыванием чрезмерно активных побегов.

Техника обрезки требует внимательности: первым делом необходимо удалить поврежденные участки и проредить крону, избавившись от перекрещивающихся веток. За сезон не следует удалять более трети кроны, чтобы не спровоцировать рост бесполезных вертикальных побегов.

При работе важно использовать острый, продезинфицированный инструмент, а срезы выполнять строго по наплыву у основания ветви, не оставляя пеньков. Места спилов диаметром более 1,5 см требуют обязательной обработки специальным садовым варом или бальзамом для защиты от пересыхания и патогенов.

Эксперты раскрыли лучшее время для ужина, чтобы улучшить обмен веществ
Фото: Freepik. Ужинать лучше за несколько часов до сна, поскольку поздний прием пищи может ухудшать обмен веществ и качество сна, считают эксперты в о...
18.04.2026
479

В Ленинградской области появится новый город
В Ленинградской области появится новый город

17:26 16.04.2026

Мужчина ударил кулаком в глаз сотрудницу кафе в Петербурге за отказ в обслуживании
Мужчина ударил кулаком в глаз сотрудницу кафе в Петербурге за отказ в обслуживании

15:53 18.04.2026

В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов
В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов

07:39 13.04.2026

