На федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 20 апреля

Фото: Freepik.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 20 апреля при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

На трассе Р-21 «Кола» работы охватят участки с 12 по 260 километр. Здесь запланированы мероприятия по очистке, ремонту и установке дорожных знаков, а также локальные работы по восстановлению покрытия и барьерных ограждений. Аналогичные работы пройдут на трассе М-10 «Россия» на отрезке с 593 по 674 километр.

Ограничения также введены на участках трасс А-120, А-114, А-181 «Скандинавия», А-121 «Сортавала» и А-180 «Нарва».  

Водителей просят заранее планировать маршрут, учитывать ограничение скорости и быть внимательными на участках с проведением работ.  

В России разработали ракету от града

Противоградовую ракету для воздействия на облака разработали российские ученые. Об этом сообщает РИА «Новости», изучив электронную базу Роспатента.

В документе говорится, что разработка относится к устройствам для изменения атмосферных условий. Речь идет о метеорологической противоградовой ракете, которую предлагают использовать для активного воздействия на градовые облака, чтобы предотвратить градобитие и вызвать осадки.

По замыслу авторов, после попадания ракеты в переохлажденное облако внутри него должны равномерно распределяться центры кристаллизации. Именно на них образуются кристаллики льда, которые затем выпадают в виде осадков.

Разработчики считают, что такой принцип позволит предотвратить образование града.

