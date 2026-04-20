Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 20 апреля при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

На трассе Р-21 «Кола» работы охватят участки с 12 по 260 километр. Здесь запланированы мероприятия по очистке, ремонту и установке дорожных знаков, а также локальные работы по восстановлению покрытия и барьерных ограждений. Аналогичные работы пройдут на трассе М-10 «Россия» на отрезке с 593 по 674 километр.

Ограничения также введены на участках трасс А-120, А-114, А-181 «Скандинавия», А-121 «Сортавала» и А-180 «Нарва».

Водителей просят заранее планировать маршрут, учитывать ограничение скорости и быть внимательными на участках с проведением работ.