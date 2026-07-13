На аппаратном совещании председатель комитета по строительству Ленинградской области Егор Никитенко представил отчёт о ходе возведения социальных объектов, находящихся на контроле Президента Российской Федерации.

В Новом Девяткино на площадке школы на 1120 мест уже погружено около 700 свай, начата разработка основания. В Кудрово участок под строительство школы на 1600 мест передан подрядчику — забивка первых свай запланирована на конец июля. Что касается ледовой арены в Сертолово, то конкурс на её проектирование планируется объявить осенью, в настоящее время ведётся сбор исходно-разрешительной документации.

Егор Никитенко подчеркнул, что по всем объектам наблюдается чёткая динамика, они обеспечены финансированием, а графики синхронизируются с муниципальными заказчиками.

«Наша главная задача — чтобы каждый объект соответствовал всем современным стандартам качества и безопасности, а работы были выполнены в установленные Президентом сроки. Где требуются корректировки проектов или расторжение неэффективных контрактов — принимаем эти решения оперативно, не допуская срыва графиков», — отметил Никитенко.