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В Ленобласти возобновили электроснабжение на основной сети после удара стихии

Сейчас энергетики отрабатывают локальные заявки жителей.

В Ленобласти возобновили электроснабжение на основной сети после удара стихии - Сейчас энергетики отрабатывают локальные заявки жителей.
Фото: Россети Ленэнерго

Энергетики завершили аварийно-восстановительные работы на магистральных сетях 6–110 кВ в Ленинградской области, пострадавших от мощного циклона. Об этом 13 июля сообщает «Россети Ленэнерго».

«В работах было задействовано 120 бригад «Россети Ленэнерго»: 314 специалистов, 120 единиц спецтехники», — отметили в компании.

Сейчас специалисты продолжают отрабатывать локальные заявки потребителей в сети 0,4 кВ, чтобы обеспечить электроэнергией каждый жилой дом. В «Россети Ленэнерго» также предупреждают, что в процессе перевода нагрузок с резервных схем питания на основные возможны кратковременные перерывы в электроснабжении. Работы будут продолжаться до полного восстановления инфраструктуры.

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элетроснабжение Ленобласть
Новости Социум

Председатель Комстроя Ленобласти доложил о строительстве двух школ и ледовой арены

На аппаратном совещании председатель комитета по строительству Ленинградской области Егор Никитенко представил отчёт о ходе возведения социальных объектов, находящихся на контроле Президента Российской Федерации.

В Новом Девяткино на площадке школы на 1120 мест уже погружено около 700 свай, начата разработка основания. В Кудрово участок под строительство школы на 1600 мест передан подрядчику — забивка первых свай запланирована на конец июля. Что касается ледовой арены в Сертолово, то конкурс на её проектирование планируется объявить осенью, в настоящее время ведётся сбор исходно-разрешительной документации.

Егор Никитенко подчеркнул, что по всем объектам наблюдается чёткая динамика, они обеспечены финансированием, а графики синхронизируются с муниципальными заказчиками.

«Наша главная задача — чтобы каждый объект соответствовал всем современным стандартам качества и безопасности, а работы были выполнены в установленные Президентом сроки. Где требуются корректировки проектов или расторжение неэффективных контрактов — принимаем эти решения оперативно, не допуская срыва графиков», — отметил Никитенко.

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Ленобласть Егор Никитенко

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