Дважды оштрафованный за мат тренер клуба РПЛ дал интервью всего из 19 слов. Самые частые слова – «да» или «нет»

Главный тренер махачкалского «Динамо» Вадим Евсеев перед домашним матчем с «Зенитом» в 25-м туре РПЛ дал в эфире «Матч ТВ» предельно короткое интервью из 19 слов.

Во время разговора с корреспондентом он старался отвечать только словами «да», «нет» и «возможно». Самой развернутой фразой стал ответ на вопрос о балансе между обороной и атакой.

«Сегодня постараемся играть в открытый футбол», – заявил Вадим Евсеев

До этого тренера дважды штрафовали за нецензурную лексику в послематчевых интервью. В обоих случаях ему назначали штраф по 100 тыс. рублей.

Средства ПВО за ночь сбили 112 украинских БПЛА над Россией

По данным Минобороны, беспилотники сбили над Крымом, Краснодарским краем, Астраханской, Брянской, Воронежской, Калужской и Курской областями.

В Туапсе в результате атаки погиб один человек, еще один пострадал, в морском порту произошел пожар. Обломки повредили остекление в зданиях, в том числе в начальной школе и детском саду, музее, церкви, многоквартирном доме, а также газовую трубу. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В Севастополе обломки БПЛА упали на два частных дома в СНТ и гараж, никто не пострадал, рассказал губернатор Михаил Развожаев.

Власти остальных регионов о последствиях атаки не сообщали. Аэропорты Краснодара и Геленджика были закрыты для полетов самолетов.

