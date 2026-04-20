Главный тренер махачкалского «Динамо» Вадим Евсеев перед домашним матчем с «Зенитом» в 25-м туре РПЛ дал в эфире «Матч ТВ» предельно короткое интервью из 19 слов.

Во время разговора с корреспондентом он старался отвечать только словами «да», «нет» и «возможно». Самой развернутой фразой стал ответ на вопрос о балансе между обороной и атакой.

«Сегодня постараемся играть в открытый футбол», – заявил Вадим Евсеев

До этого тренера дважды штрафовали за нецензурную лексику в послематчевых интервью. В обоих случаях ему назначали штраф по 100 тыс. рублей.