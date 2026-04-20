В Грузии освистали гимн России

В Грузии освистали гимн России

Грузинские болельщики освистали Гимн России во время церемонии награждения на чемпионате Европы по дзюдо в Тбилиси.

В финале 22-летний российский спортсмен Тимур Арбузов победил трехкратного чемпиона мира из Грузии Тато Григалашвили в весовой категории до 81 килограмма.

Ранее на этом же турнире еще одно золото России принес Мурад Чопанов. В финале весовой категории до 66 килограммов он оказался сильнее финского дзюдоиста Лукаса Сахи.

Чемпионат Европы проходил в Тбилиси с 16 по 19 апреля. Российские спортсмены выступали на турнире с флагом и гимном после решения Международной федерации дзюдо, принятого в конце ноября 2025 года.

В России разработали ракету от града

В России разработали ракету от града - Противоградовую ракету для воздействия на облака разработали российские ученые. Об этом сообщает РИА
Противоградовую ракету для воздействия на облака разработали российские ученые. Об этом сообщает РИА «Новости», изучив электронную базу Роспатента.

В документе говорится, что разработка относится к устройствам для изменения атмосферных условий. Речь идет о метеорологической противоградовой ракете, которую предлагают использовать для активного воздействия на градовые облака, чтобы предотвратить градобитие и вызвать осадки.

По замыслу авторов, после попадания ракеты в переохлажденное облако внутри него должны равномерно распределяться центры кристаллизации. Именно на них образуются кристаллики льда, которые затем выпадают в виде осадков.

Разработчики считают, что такой принцип позволит предотвратить образование града.

