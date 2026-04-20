Грузинские болельщики освистали Гимн России во время церемонии награждения на чемпионате Европы по дзюдо в Тбилиси.

В финале 22-летний российский спортсмен Тимур Арбузов победил трехкратного чемпиона мира из Грузии Тато Григалашвили в весовой категории до 81 килограмма.

Ранее на этом же турнире еще одно золото России принес Мурад Чопанов. В финале весовой категории до 66 килограммов он оказался сильнее финского дзюдоиста Лукаса Сахи.

Чемпионат Европы проходил в Тбилиси с 16 по 19 апреля. Российские спортсмены выступали на турнире с флагом и гимном после решения Международной федерации дзюдо, принятого в конце ноября 2025 года.