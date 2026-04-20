По данным Минобороны, беспилотники сбили над Крымом, Краснодарским краем, Астраханской, Брянской, Воронежской, Калужской и Курской областями.

В Туапсе в результате атаки погиб один человек, еще один пострадал, в морском порту произошел пожар. Обломки повредили остекление в зданиях, в том числе в начальной школе и детском саду, музее, церкви, многоквартирном доме, а также газовую трубу. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В Севастополе обломки БПЛА упали на два частных дома в СНТ и гараж, никто не пострадал, рассказал губернатор Михаил Развожаев.

Власти остальных регионов о последствиях атаки не сообщали. Аэропорты Краснодара и Геленджика были закрыты для полетов самолетов.