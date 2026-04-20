Ленобласть вошла в топ-25 регионов с самыми дисциплинированными заемщиками

Ленинградская область заняла 25-е место в рейтинге регионов России по доле просроченной задолженности населения перед банками на 1 марта 2026 года.

По данным исследования РИА «Новости», доля просроченных кредитов у жителей региона составила 4,29 %. За год этот показатель вырос на 0,54% по сравнению с 1 марта 2025 года.

Ссудная задолженность в расчете на одного экономически активного жителя Ленинградской области достигла 552 тыс. рублей. При этом в итоговой таблице регион оказался в числе субъектов с относительно хорошей платежной дисциплиной.

Лидером рейтинга стал Севастополь, где доля просроченной задолженности составила 2,67 %. В первую шестерку также вошли Крым с показателем 3,16 %, Санкт-Петербург – 3,23 %, Чувашия –3,30 %, Якутия – 3,44 % и Москва – 3,48 %.

В целом по стране россияне задолжали банкам 36,3 трлн рублей, или в среднем 489 тыс. рублей на каждого экономически активного человека. Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле к 1 марта 2026 года выросла до 4,59 %.

Авторы исследования отмечают, что в 2025 году розничное кредитование почти остановилось из-за высоких процентных ставок. Годовой рост потребительского кредитования замедлился до 3 %, однако во второй половине 2025 года ставки начали снижаться, и к весне 2026 года рост кредитного портфеля ускорился до 7,2 %.

Самая высокая доля просроченной задолженности, по данным рейтинга, сохраняется в Ингушетии, где она достигла 25,6 %.

Вам будет интересно
В ФССП рассказали, при какой сумме долга могут ограничить выезд из России. Она меньше, чем многие думают
Фото: Freepik. Россиянам с долгом от 10 тысяч рублей могут ограничить выезд из страны. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Федеральной служб...
23.04.2025
4026

В России разработали ракету от града

В России разработали ракету от града - Противоградовую ракету для воздействия на облака разработали российские ученые. Об этом сообщает РИА
Противоградовую ракету для воздействия на облака разработали российские ученые. Об этом сообщает РИА «Новости», изучив электронную базу Роспатента.

В документе говорится, что разработка относится к устройствам для изменения атмосферных условий. Речь идет о метеорологической противоградовой ракете, которую предлагают использовать для активного воздействия на градовые облака, чтобы предотвратить градобитие и вызвать осадки.

По замыслу авторов, после попадания ракеты в переохлажденное облако внутри него должны равномерно распределяться центры кристаллизации. Именно на них образуются кристаллики льда, которые затем выпадают в виде осадков.

Разработчики считают, что такой принцип позволит предотвратить образование града.

Вам будет интересно
Российский школьник случайно сделал научное открытие
Одиннадцатиклассник из подмосковного Пущино случайно обнаружил бактерию с выраженными противогрибковыми свойствами во время школьного эксперимента, со...
11.02.2026
3157

Теги

град

Популярное

Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа
Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа

16:15 19.04.2026

Целый остров выгорел дотла в Финляндии
Целый остров выгорел дотла в Финляндии

22:50 19.04.2026

В Грузии освистали гимн России
В Грузии освистали гимн России

07:20 20.04.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться