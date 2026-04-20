Ленинградская область заняла 25-е место в рейтинге регионов России по доле просроченной задолженности населения перед банками на 1 марта 2026 года.

По данным исследования РИА «Новости», доля просроченных кредитов у жителей региона составила 4,29 %. За год этот показатель вырос на 0,54% по сравнению с 1 марта 2025 года.

Ссудная задолженность в расчете на одного экономически активного жителя Ленинградской области достигла 552 тыс. рублей. При этом в итоговой таблице регион оказался в числе субъектов с относительно хорошей платежной дисциплиной.

Лидером рейтинга стал Севастополь, где доля просроченной задолженности составила 2,67 %. В первую шестерку также вошли Крым с показателем 3,16 %, Санкт-Петербург – 3,23 %, Чувашия –3,30 %, Якутия – 3,44 % и Москва – 3,48 %.

В целом по стране россияне задолжали банкам 36,3 трлн рублей, или в среднем 489 тыс. рублей на каждого экономически активного человека. Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле к 1 марта 2026 года выросла до 4,59 %.

Авторы исследования отмечают, что в 2025 году розничное кредитование почти остановилось из-за высоких процентных ставок. Годовой рост потребительского кредитования замедлился до 3 %, однако во второй половине 2025 года ставки начали снижаться, и к весне 2026 года рост кредитного портфеля ускорился до 7,2 %.

Самая высокая доля просроченной задолженности, по данным рейтинга, сохраняется в Ингушетии, где она достигла 25,6 %.