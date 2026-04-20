Главная / Новости / На безопасность детсадов в районе Петербурга потратят 22 млн рублей

Новости Социум

На безопасность детсадов в районе Петербурга потратят 22 млн рублей

Открытый конкурс на обслуживание комплексных систем безопасности в детских садах объявила администрация Петроградского района Санкт-Петербурга. Начальная цена контракта составила 22 млн рублей, сообщает «АБН24».

Подрядчику предстоит обеспечить бесперебойную работу и своевременное техническое обслуживание систем безопасности в дошкольных учреждениях района на 2026-2027 годы. Речь идет о регулярной проверке и диагностике всех элементов КСОБ, включая пожарную сигнализацию, системы оповещения и эвакуации при пожаре, автоматическое пожаротушение и охранно-пожарную сигнализацию.

Кроме того, исполнитель должен будет проводить плановые профилактические работы, чтобы предотвращать сбои и отказы оборудования, а также оперативно устранять неисправности и аварийные ситуации с минимальным простоем систем.

В перечень задач также входят настройка и калибровка датчиков, извещателей и контрольных панелей в соответствии с техническими регламентами, обновление программного обеспечения и проверка корректности работы автоматизированных модулей управления.

Прием заявок продлится до 6 мая, а выбрать исполнителя контракта планируют 15 мая.

Вам будет интересно
Закон о содержании собак подписали в Петербурге. Что запретили хозяевам питомцев?
Фото: Freepik. В Санкт-Петербурге 10 ноября подписали закон о содержании домашних животных, сообщает Neva.Today. Согласно документу, хозяева соба...
11.11.2025
3861

Санкт-Петербург
Новости Происшествия

Человек погиб при пожаре в Кингисеппе. Шестерых удалось спасти

Погибшего нашли после пожара в двухкомнатной квартире пятиэтажного дома на улице Карла Маркса в Кингисеппе.

Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы из дома № 35. В первом подъезде на последнем этаже горела двухкомнатная квартира, огонь охватил 10 квадратных метров обстановки в одной из комнат.

На место выезжала дежурная смена 124-й пожарной части Леноблпожспаса. К тушению также привлекли звено газодымозащитной службы.

Специалисты эвакуировали из подъезда шестерых взрослых. После ликвидации пожара в квартире обнаружили погибшего. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Вам будет интересно
Внук написал бабушке записку с угрозой. А потом сгорел ее дом за 5 млн рублей во Всеволожском районе
Во Всеволожском районе 24 октября задержан 25-летний житель Сертолово, подозреваемый в поджоге дома своей бабушки. Пожар уничтожил здание садоводства...
26.10.2025
2070

Кингисепп пожар Ленинградская область

Популярное

Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа
16:15 19.04.2026

Средства ПВО за ночь сбили 112 украинских БПЛА над Россией
Средства ПВО за ночь сбили 112 украинских БПЛА над Россией

08:22 20.04.2026

Целый остров выгорел дотла в Финляндии
Целый остров выгорел дотла в Финляндии

22:50 19.04.2026

