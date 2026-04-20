Открытый конкурс на обслуживание комплексных систем безопасности в детских садах объявила администрация Петроградского района Санкт-Петербурга. Начальная цена контракта составила 22 млн рублей, сообщает «АБН24».

Подрядчику предстоит обеспечить бесперебойную работу и своевременное техническое обслуживание систем безопасности в дошкольных учреждениях района на 2026-2027 годы. Речь идет о регулярной проверке и диагностике всех элементов КСОБ, включая пожарную сигнализацию, системы оповещения и эвакуации при пожаре, автоматическое пожаротушение и охранно-пожарную сигнализацию.

Кроме того, исполнитель должен будет проводить плановые профилактические работы, чтобы предотвращать сбои и отказы оборудования, а также оперативно устранять неисправности и аварийные ситуации с минимальным простоем систем.

В перечень задач также входят настройка и калибровка датчиков, извещателей и контрольных панелей в соответствии с техническими регламентами, обновление программного обеспечения и проверка корректности работы автоматизированных модулей управления.

Прием заявок продлится до 6 мая, а выбрать исполнителя контракта планируют 15 мая.