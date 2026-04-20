В Петербурге выделят более ₽400 млн на развитие среднего профессионального образования

В Петербурге выделят более ₽400 млн на развитие среднего профессионального образования

Соответствующее постановление подписал губернатор города.

Из бюджета Санкт-Петербурга направят вузам 429,5 млн рублей на развитие программ среднего профессионального образования. Постановление подписал глава города Александр Беглов.

«Планируется, что в этом году к обучению по программам среднего профессионального образования приступят 800 человек. А с учетом тех, кто уже учится и выпускников 2025-2026 годов, общее число студентов по таким программам достигнет к концу года 2608 человек», — указано в сообщении пресс-службы Смольного.

Рассчитывать на субсидии смогут 11 вузов по итогам конкурсного отбора, готовящих кадры в рамках среднего профессионального образования. В их числе: информационные технологии, информационная безопасность, электроника и системы связи, мехатроника и робототехника, ветеринария, химический анализ, медицина и дошкольное образование.

Новости Происшествия

Спасатели Ленинградской области почти 20 раз выезжали на ЧП за неделю

Аварийно-спасательная служба поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых она активно принимала участие. 

Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

С 13 апреля по 19 апреля Аварийно-спасательная служба Ленинградской области привлекалась19 раз для разрешения экстренных ситуаций:

— к поисково-спасательным работам в лесах – 3 раза (спасено 4 человека);
— к поисково-спасательным работам на водных объектах – 1 раз (погиб 1 человек).

Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа
Средства ПВО за ночь сбили 112 украинских БПЛА над Россией
Целый остров выгорел дотла в Финляндии
