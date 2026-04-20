Из бюджета Санкт-Петербурга направят вузам 429,5 млн рублей на развитие программ среднего профессионального образования. Постановление подписал глава города Александр Беглов.
«Планируется, что в этом году к обучению по программам среднего профессионального образования приступят 800 человек. А с учетом тех, кто уже учится и выпускников 2025-2026 годов, общее число студентов по таким программам достигнет к концу года 2608 человек», — указано в сообщении пресс-службы Смольного.
Рассчитывать на субсидии смогут 11 вузов по итогам конкурсного отбора, готовящих кадры в рамках среднего профессионального образования. В их числе: информационные технологии, информационная безопасность, электроника и системы связи, мехатроника и робототехника, ветеринария, химический анализ, медицина и дошкольное образование.