Под охраной государства в Санкт-Петербурге находятся 9022 объекта культурного наследия, и почти каждый пятый из них – это обычные многоквартирные жилые дома, сообщает «АБН24».

В Смольном продолжают программу реставрации фасадов исторических зданий. До 2030 года власти рассчитывают привести в порядок 255 домов. С 2022 года работы уже завершили на 32 объектах.

В 2026 году реставраторы продолжат работы на 26 зданиях и выйдут еще на 9 знаковых адресов. В этот список вошли дом Пеля, дом Басина и Толстовский дом.

За прошлый год реестр памятников в Петербурге пополнили 77 объектов. Среди них – доходные дома Колобовых, здание Морского ведомства и подстанция Волховской ГЭС.

В администрации отдельно подчеркнули, что почти 20 % всех охраняемых государством объектов в Санкт-Петербурге составляют именно жилые многоэтажные дома, в которых продолжают жить люди.