Фасады 255 исторических домов отреставрируют в Петербурге

Фасады 255 исторических домов отреставрируют в Петербурге

Под охраной государства в Санкт-Петербурге находятся 9022 объекта культурного наследия, и почти каждый пятый из них – это обычные многоквартирные жилые дома, сообщает «АБН24».

В Смольном продолжают программу реставрации фасадов исторических зданий. До 2030 года власти рассчитывают привести в порядок 255 домов. С 2022 года работы уже завершили на 32 объектах.

В 2026 году реставраторы продолжат работы на 26 зданиях и выйдут еще на 9 знаковых адресов. В этот список вошли дом Пеля, дом Басина и Толстовский дом.

За прошлый год реестр памятников в Петербурге пополнили 77 объектов. Среди них – доходные дома Колобовых, здание Морского ведомства и подстанция Волховской ГЭС.

В администрации отдельно подчеркнули, что почти 20 % всех охраняемых государством объектов в Санкт-Петербурге составляют именно жилые многоэтажные дома, в которых продолжают жить люди.

На безопасность детсадов в районе Петербурга потратят 22 млн рублей
Открытый конкурс на обслуживание комплексных систем безопасности в детских садах объявила администрация Петроградского района Санкт-Петербурга. Началь...
20.04.2026
112

Новости Происшествия

Человек погиб при пожаре в Кингисеппе. Шестерых удалось спасти

Погибшего нашли после пожара в двухкомнатной квартире пятиэтажного дома на улице Карла Маркса в Кингисеппе.

Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы из дома № 35. В первом подъезде на последнем этаже горела двухкомнатная квартира, огонь охватил 10 квадратных метров обстановки в одной из комнат.

На место выезжала дежурная смена 124-й пожарной части Леноблпожспаса. К тушению также привлекли звено газодымозащитной службы.

Специалисты эвакуировали из подъезда шестерых взрослых. После ликвидации пожара в квартире обнаружили погибшего. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Внук написал бабушке записку с угрозой. А потом сгорел ее дом за 5 млн рублей во Всеволожском районе
Во Всеволожском районе 24 октября задержан 25-летний житель Сертолово, подозреваемый в поджоге дома своей бабушки. Пожар уничтожил здание садоводства...
26.10.2025
2070

Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа
Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа

16:15 19.04.2026

Средства ПВО за ночь сбили 112 украинских БПЛА над Россией
Средства ПВО за ночь сбили 112 украинских БПЛА над Россией

08:22 20.04.2026

Целый остров выгорел дотла в Финляндии
Целый остров выгорел дотла в Финляндии

22:50 19.04.2026

