Александр Дрозденко рассказал о наращивании сотрудничества между Ленобластью и Узбекистаном.

На территории Узбекистана начнут работать еще 14 предприятий Ленинградской области. Об этом по итогам пленарного заседания «ИННОПРОМ. Центральная Азия 2026» в Ташкенте сообщил глава 47-го региона Александр Дрозденко.

Сейчас на рынке Узбекистана представлены десятки ленинградских брендов. Среди них, например, Slotex и Antarus, работающие в строительной и коммунальной сферах. Тем временем компания Termex уже занимает порядка 25% ниши бытовых водонагревателей на рынке страны.

«Помогаем бизнесу выходить на рынок Узбекистана через Центр поддержки экспорта Ленинградской области, анализируем перспективные ниши, компенсируем часть затрат на логистику, сертификацию, выставки и бизнес-миссии, открываем прямой доступ к партнёрам. В Ташкенте уже работает шоурум Ленинградской области, и за год 62 предприятия региона получили здесь прямых партнёров», — заявил Александр Дрозденко.