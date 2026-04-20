Еще 14 предприятий Ленобласти выйдут на рынок Узбекистана

На территории Узбекистана начнут работать еще 14 предприятий Ленинградской области. Об этом по итогам пленарного заседания «ИННОПРОМ. Центральная Азия 2026» в Ташкенте сообщил глава 47-го региона Александр Дрозденко.

Сейчас на рынке Узбекистана представлены десятки ленинградских брендов. Среди них, например, Slotex и Antarus, работающие в строительной и коммунальной сферах. Тем временем компания Termex уже занимает порядка 25% ниши бытовых водонагревателей на рынке страны.

«Помогаем бизнесу выходить на рынок Узбекистана через Центр поддержки экспорта Ленинградской области, анализируем перспективные ниши, компенсируем часть затрат на логистику, сертификацию, выставки и бизнес-миссии, открываем прямой доступ к партнёрам. В Ташкенте уже работает шоурум Ленинградской области, и за год 62 предприятия региона получили здесь прямых партнёров»,  — заявил Александр Дрозденко.

Спасатели Ленинградской области почти 20 раз выезжали на ЧП за неделю

С 13 апреля по 19 апреля Аварийно-спасательная служба Ленинградской области привлекалась19 раз для разрешения экстренных ситуаций:

— к поисково-спасательным работам в лесах – 3 раза (спасено 4 человека);
— к поисково-спасательным работам на водных объектах – 1 раз (погиб 1 человек).

