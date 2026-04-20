weather 10.9°
$ 75.24
88.38

Главная / Новости / Ленинградская область и Ферганская область Узбекистана расширяют сотрудничество

Новости Экономика Главное

Ленинградская область и Ферганская область Узбекистана расширяют сотрудничество

Сотрудничество регионов охватит широкий перечень направлений.

Ленинградская область и Ферганская область Узбекистана расширяют сотрудничество - Сотрудничество регионов охватит широкий перечень направлений.
Фото: Александр Дрозденко/ МАХ

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал соглашение о сотрудничестве с Ферганской областью Узбекистана. Документ коснется укрепления экономических связей и решения кадрового вопроса в строительном секторе.

Как рассказал глава Ленобласти, партнерство между двумя регионами охватывает широкий спектр направлений: от промышленности и агропромышленного комплекса до цифровизации, туризма и молодежной политики. 

«Видим хорошие перспективы по поставкам строительных материалов, органических удобрений на основе торфа, фармацевтической продукции, по логистике и АПК. Уже есть живая кооперация: на территории Ферганской области реализуют проект ленинградской компании «Абсолют натуре» по переработке фруктов, овощей и орехов, свои планы по работе в Узбекистане рассматривают и другие предприятия Ленобласти», — рассказал Александр Дрозденко.

Также регионы объединят усилия в вопросе привлечения рабочей силы для стройкомплекса. Учитывая высокие темпы строительства в Ленобласти, региону потребуются квалифицированные кадры, которые может обеспечить новый партнер. 

«Поэтому переходим к более точечной работе с предприятиями и профильными специалистами в Узбекистане, чтобы готовить и привлекать квалифицированные кадры под конкретный запрос экономики региона», — подчеркнул губернатор Ленобласти.

Кроме того, в ближайшей перспективе планируется проработка проекта по созданию специализированного логистического комплекса для эффективной обработки поставок плодоовощной продукции.

Теги

Александр Дрозденко Узбекистан
Новости Социум

В Петербурге выделят более ₽400 млн на развитие среднего профессионального образования

Соответствующее постановление подписал губернатор города.

Из бюджета Санкт-Петербурга направят вузам 429,5 млн рублей на развитие программ среднего профессионального образования. Постановление подписал глава города Александр Беглов.

«Планируется, что в этом году к обучению по программам среднего профессионального образования приступят 800 человек. А с учетом тех, кто уже учится и выпускников 2025-2026 годов, общее число студентов по таким программам достигнет к концу года 2608 человек», — указано в сообщении пресс-службы Смольного.

Рассчитывать на субсидии смогут 11 вузов по итогам конкурсного отбора, готовящих кадры в рамках среднего профессионального образования. В их числе: информационные технологии, информационная безопасность, электроника и системы связи, мехатроника и робототехника, ветеринария, химический анализ, медицина и дошкольное образование.

Теги

образование Петербург Александр Беглов

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться