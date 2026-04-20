Сотрудничество регионов охватит широкий перечень направлений.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал соглашение о сотрудничестве с Ферганской областью Узбекистана. Документ коснется укрепления экономических связей и решения кадрового вопроса в строительном секторе.

Как рассказал глава Ленобласти, партнерство между двумя регионами охватывает широкий спектр направлений: от промышленности и агропромышленного комплекса до цифровизации, туризма и молодежной политики.

«Видим хорошие перспективы по поставкам строительных материалов, органических удобрений на основе торфа, фармацевтической продукции, по логистике и АПК. Уже есть живая кооперация: на территории Ферганской области реализуют проект ленинградской компании «Абсолют натуре» по переработке фруктов, овощей и орехов, свои планы по работе в Узбекистане рассматривают и другие предприятия Ленобласти», — рассказал Александр Дрозденко.

Также регионы объединят усилия в вопросе привлечения рабочей силы для стройкомплекса. Учитывая высокие темпы строительства в Ленобласти, региону потребуются квалифицированные кадры, которые может обеспечить новый партнер.

«Поэтому переходим к более точечной работе с предприятиями и профильными специалистами в Узбекистане, чтобы готовить и привлекать квалифицированные кадры под конкретный запрос экономики региона», — подчеркнул губернатор Ленобласти.

Кроме того, в ближайшей перспективе планируется проработка проекта по созданию специализированного логистического комплекса для эффективной обработки поставок плодоовощной продукции.