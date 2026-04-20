weather 10.9°
$ 75.24
88.38

Главная / Новости / "Рено" и "Газель" столкнулись на М-10 в Тосненском районе

Новости Происшествия

"Рено" и "Газель" столкнулись на М-10 в Тосненском районе

Два человека пострадали в результате аварии в районе посёлка Красный Бор.

Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

Два человека пострадали в серьезной аварии с участием грузового автомобиля «Газель» и иномарки в Тосненском районе. 

Как передает Аварийно-спасательная служба, ДТП произошло 20 апреля на Московском шоссе в районе деревни Красный Бор.

«В результате ДТП пострадали два человека, находившиеся в грузовом автомобиле», — указано в сообщении.

20.04.2026
226

Теги

Аварии в Ленобласти Тосненский район
Новости Спорт

Юные дзюдоисты из Волхова приняли участие в первом межмуниципальном турнире «Белый пояс»

В стенах школы олимпийского резерва по дзюдо имени А.С. Рахлина в Санкт-Петербурге состоялся турнир по дзюдо «Белый пояс». Соревнования, организованные АНО «ДРОЗД-Волхов» и посвященные 25-летию ФосАгро., собрали на татами более 80 юных дзюдоистов 2016-2018 гг. рождения. Участие приняли также воспитанники открытой прошлым летом в Волхове школы дзюдо.

Фото: пресс-служба Федерации дзюдо Санкт-Петербурга

Поддержать спортсменов пришли родные и близкие друзья, ведь для многих из юных дзюдоистов этот турнир стал первым серьёзным и ответственным соревнованием. Предварила спортивную часть торжественная церемония открытия с эффектным выступлением группы гимнасток. С напутственными словами обратился президент Федерации дзюдо Санкт-Петербурга и «Клуба Дзюдо Турбостроитель» Михаил Рахлин, подчеркнув важность подобных мероприятий для формирования спортивного духа у молодежи.

«Практически все тренеры, которые сегодня работают с детьми, – наши воспитанники. Ребята, прошедшие школу нашего клуба, получившие хорошее образование, сегодня сами воспитывают новое поколение спортсменов. Поэтому самое главное – воспитание. Неизвестно, кто станет чемпионом, но воспитать в детях характер победителей – наша основная задача. И сегодня вместе с Ассоциацией «ДРОЗД» мы уверенно идем к этой цели», – сказал Михаил Рахлин.

В турнире «Белый пояс», прошедшем в рамках развития сотрудничества между ФосАгро и Федерацией дзюдо Санкт-Петербурга, было разыграно 7 комплектов наград. По итогам медального зачёта победителями и призерами турнира стали: 21 спортсмен из Петербурга, трое из Киришей и двое из Волхова — Матвей Гончаров и Илья Салтанкин, занявшие 2-е и 3-е места в своих весовых категориях.

Для юных воспитанников волховской школы дзюдо это был первый опыт участия в соревнованиях подобного уровня. Школа открыла свои двери в Волхове 11 июня 2025 года. Ребята занимаются под руководством тренера Игоря Ромашко, мастера спорта СССР по самбо. 

«Мы очень довольны – и дети, и родители. Турнир «Белый пояс» стал не только спортивным событием, но и важным шагом в развитии дзюдо и популяризации здорового образа жизни среди молодежи малых городов», – отметил Игорь Ромашко.

В Волхове занятия секции проходят на базе СОК «Газовик» с 1 июня прошлого года, а с 1 сентября открылась дополнительная группа на стадионе «Локомотив», что позволило привлечь ещё больше юных спортсменов. Сегодня в Школе дзюдо занимается 89 детей: из них 55 – в Сясьстрое и 34 – в Волхове. Благодаря такому разделению, каждому ребёнку уделяется достаточно внимания, а тренировки проходят в комфортных условиях. Школа дзюдо быстро набирает популярность среди местных жителей, объединяя детей и подростков вокруг здорового образа жизни и спортивных ценностей.

Программа «Детям России – образование, здоровье и духовность» (ДРОЗД) – ключевой социальный проект Группы компаний «ФосАгро». Он нацелен на воспитание хорошо образованного, интеллектуально, духовно и физически развитого подрастающего поколения. Сегодня в регионах присутствия Группы работают 84 секции по 31 виду спорта.

03.03.2026
346

Теги

Волхов

Популярное

Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа
16:15 19.04.2026

Средства ПВО за ночь сбили 112 украинских БПЛА над Россией
08:22 20.04.2026

Целый остров выгорел дотла в Финляндии
22:50 19.04.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться