Число пострадавших в ДТП в Тосненском районе выросло до 13 человек

Новости Происшествия

Число пострадавших в ДТП в Тосненском районе выросло до 13 человек

Причиной ЧП мог стать отказ тормозов у одного из участников аварии.

Фото: МВД по СПб и ЛО

Число пострадавших в результате массовой аварии в Тосненском районе Ленинградской области 20 апреля выросло до 13 человек. Об этом сообщает региональное управление МВД.

«В результате массового ДТП различные травмы получили 13 человек, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии», — передает ведомство.

Со слов виновника аварии, водителя грузовика «Шакман», у его автомобиля произошел отказ тормозной системы. Правоохранительные органы продолжают устанавливать обстоятельства дорожного происшествия.

Напомним, столкновение микроавтобуса Mercedes, двух грузовиков, а также автомобилей Renault Logan и Chery произошло на 99-м километре трассы А-120 в Тосненском районе 20 апреля.

Врач перечислила тревожные причины постоянного ощущения кома в горле

Постоянное ощущение кома в горле может быть связано не только с нарушениями в работе щитовидной железы, но и с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, аллергией, шейным остеохондрозом и даже онкологическими болезнями, предупредила врач-терапевт Надежда Чернышова.

По ее словам, одной из возможных причин становится гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, при которой содержимое желудка забрасывается в пищевод и глотку. Это вызывает раздражение слизистой, отек и неприятное ощущение кома в горле.

Чернышова также отметила, что такой симптом может появляться при шейном остеохондрозе, когда возникает давление на нервные корешки.

«Еще подобные ощущения могут возникать на фоне аллергической реакции на цветение растений, когда пыльца раздражает слизистые оболочки, вызывая отек и стекание слизи по задней стенке глотки», – пояснила Надежда Чернышова

Отдельно врач подчеркнула, что ощущение кома в горле иногда связано с онкологическими заболеваниями, если новообразование возникло в области глотки. Поэтому при таком симптоме важно пройти обследование у врача.

Если болезни внутренних органов не подтвердятся, причина, по словам специалиста, может крыться в психологическом состоянии человека.

