Причиной ЧП мог стать отказ тормозов у одного из участников аварии.

Число пострадавших в результате массовой аварии в Тосненском районе Ленинградской области 20 апреля выросло до 13 человек. Об этом сообщает региональное управление МВД.

«В результате массового ДТП различные травмы получили 13 человек, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии», — передает ведомство.

Со слов виновника аварии, водителя грузовика «Шакман», у его автомобиля произошел отказ тормозной системы. Правоохранительные органы продолжают устанавливать обстоятельства дорожного происшествия.

Напомним, столкновение микроавтобуса Mercedes, двух грузовиков, а также автомобилей Renault Logan и Chery произошло на 99-м километре трассы А-120 в Тосненском районе 20 апреля.