В музейно-выставочном центре «Пятнадцатый элемент» в Волхове прошла торжественная церемония чествования лауреатов IV грантового конкурса «Наш любимый город Волхов!», организованного Волховским филиалом АО «Апатит» (входит в Группу «ФосАгро»). Общий фонд грантового конкурса составил 1,3 млн руб.

В начале апреля девять соискателей провели защиту своих проектов. Среди них были проекты создания в городе арт-пространств, образовательная программа художественной школы, интерактивная познавательная игра, спортивные и музейные инициативы. По итогам многогранных оценок жюри выбрало четыре работы:

Детская художественная школа им. В.М. Максимова – проект «Василий Максимов. Художник народной правды», руководитель Оксана Михеева.

Дом культуры «Железнодорожник» – конкурс-фестиваль семейного исполнения песен народов, населяющих нашу многонациональную страну «Голос моей семьи», руководитель Ольга Максимова.

Детско-юношеский центр туризма и парусного спорта – интерактивная историческая игра «Охота за городскими тайнами», руководители Ольга Пудова и Кирилл Моторин.

Центр информационных технологий – проект «Куборо-фест» (здоровый досуг для волховских детей), руководитель Елена Николаева.

Так, Елена Николаева рассказала, что их проект направлен на развитие творческого потенциала и инженерного мышления у детей школьного возраста посредством увлекательного процесса конструирования. Полученные средства позволят центру приобрести необходимое оборудование, организовать обучение педагогов и провести масштабный городской фестиваль.

«Уровень проектов вырос, в том числе благодаря поддержке жителей. Жюри совещалось несколько дней, и мы приняли взвешенное решение. В итоге поддержку получили проекты, которые нацелены на привлечение туристов, а также развитие исторических и культурных программ. Мы уверены, что реализация этих инициатив поможет Волхову и сделает жизнь наших горожан ещё интереснее», – отметил Вячеслав Полушкин, заместитель директора ВФ АО «Апатит» по работе с органами власти.

В пресс-службе ФосАгро напомнили, что во всех регионах своего присутствия, в том числе и в Ленинградской области, агрохимический холдинг реализует благотворительные программы в сфере образования, здравоохранения, молодежной политики и спорта, проекты по поддержке традиционных культурных и духовных ценностей, сохранению исторической памяти, созданию комфортной городской среды.