Петербургские вузы видят в Волховском агрохимическом комплексе перспективного индустриального партнёра

Формирование кадрового потенциала и привлечение молодых специалистов на производство – актуальная тема практически для каждой отрасли российской экономики. В том числе, и для промышленности, испытывающей острую потребность в квалифицированных инженерах и технологах. Данные вопросы обсудили в начале марта на встрече представители Волховского филиала АО «Апатит» (входит в Группу компаний «ФосАгро») и Санкт-Петербургского государственного технологического института (СПбГТИ(ТУ).

Фото: пресс-служба ВФ АО «Апатит»

В рамках прошедшей встречи директор департамента дирекции по персоналу и социальной политике ВФ АО «Апатит» Андрей Хрищенюк отметил, что быстрая и качественная адаптация молодых сотрудников достигается благодаря институту наставничества, действующему на всех предприятиях Группы. Важную роль играет и собственный учебный центр предприятия. Такой комплексный подход позволяет раскрывать потенциал сотрудников и формировать сильную команду, способную решать сложные технологические задачи.

В свою очередь, декан факультета химии веществ и материалов СПбГТИ(ТУ) Аркадий Постнов отметил, что институт открыт к партнёрству с промышленностью и готов делиться своими научными наработками и опытом подготовки кадров. Учебное учреждение видит в Волховском филиале АО «Апатит» перспективного индустриального партнёра, способного стать площадкой для реализации инновационных идей своих студентов и аспирантов.

По итогам встречи участники пришли к выводу, что научно-индустриальное партнёрство будет выгодным как для химического предприятия в Волхове, так и для СПбГТИ(ТУ). В планах – подписание соглашения о многоуровневом сотрудничестве. Для студентов откроются новые возможности получения востребованных профессий и уверенность в завтрашнем дне. А для промышленного предприятия Группы «ФосАгро» — источник формирования кадрового резерва на уровне Петербурга и Ленобласти.

Как стало известно по результатам встречи, первым шагом в рамках нового сотрудничества может стать организация летней производственной практики для студентов СПбГТИ(ТУ) на базе предприятия в Волхове.

Сергей Перминов о перемирии между США и Ираном: «Стороны находятся в начале пути к соглашению»

США и Иран заключили перемирие сроком на две недели. Иранские власти перечислили 10 требований Вашингтону, которые Трамп считает «рабочей основой для переговоров».

Сенатор РФ от Ленинградской области Сергей Перминов рассказал, считает ли он, что Тегеран победил, показав, как можно побеждать мировые державы.

«Обстановка в зоне конфликта в последнее время серьезно накалилась. США и Израиль расширили список целей для нанесения ударов. В их число попали уже невоенные объекты, что ухудшило гуманитарную ситуацию в регионе. То, что стороны все-таки воспользовались дипломатией и пришли к тому, чтобы установить перемирие, можно только приветствовать», – сказал Сергей Перминов

Сенатор считает, что в этом значительную роль сыграла устойчивость Тегерана, который продолжает защищаться в очень непростых условиях. Цена военных решений для Вашингтона продолжает возрастать, что не могут не учитывать в США. Оппозиция в лице демократов использует ситуацию для улучшения своих позиций. 

«Стороны находятся в начале пути к соглашению, он тоже, очевидно, будет тернистым, если они продолжат по нему следовать. Для завершения конфликта нужна недюжинная политическая воля сторон. Что касается Израиля, то он вряд ли будет подвергнут остракизму мировым сообществом. Однако доверие к нему, в первую очередь на Ближнем Востоке, серьезно подорвано», – сказал Сергей Перминов

