Формирование кадрового потенциала и привлечение молодых специалистов на производство – актуальная тема практически для каждой отрасли российской экономики. В том числе, и для промышленности, испытывающей острую потребность в квалифицированных инженерах и технологах. Данные вопросы обсудили в начале марта на встрече представители Волховского филиала АО «Апатит» (входит в Группу компаний «ФосАгро») и Санкт-Петербургского государственного технологического института (СПбГТИ(ТУ).

В рамках прошедшей встречи директор департамента дирекции по персоналу и социальной политике ВФ АО «Апатит» Андрей Хрищенюк отметил, что быстрая и качественная адаптация молодых сотрудников достигается благодаря институту наставничества, действующему на всех предприятиях Группы. Важную роль играет и собственный учебный центр предприятия. Такой комплексный подход позволяет раскрывать потенциал сотрудников и формировать сильную команду, способную решать сложные технологические задачи.

В свою очередь, декан факультета химии веществ и материалов СПбГТИ(ТУ) Аркадий Постнов отметил, что институт открыт к партнёрству с промышленностью и готов делиться своими научными наработками и опытом подготовки кадров. Учебное учреждение видит в Волховском филиале АО «Апатит» перспективного индустриального партнёра, способного стать площадкой для реализации инновационных идей своих студентов и аспирантов.

По итогам встречи участники пришли к выводу, что научно-индустриальное партнёрство будет выгодным как для химического предприятия в Волхове, так и для СПбГТИ(ТУ). В планах – подписание соглашения о многоуровневом сотрудничестве. Для студентов откроются новые возможности получения востребованных профессий и уверенность в завтрашнем дне. А для промышленного предприятия Группы «ФосАгро» — источник формирования кадрового резерва на уровне Петербурга и Ленобласти.

Как стало известно по результатам встречи, первым шагом в рамках нового сотрудничества может стать организация летней производственной практики для студентов СПбГТИ(ТУ) на базе предприятия в Волхове.