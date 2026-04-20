weather 10.9°
$ 75.24
88.38

Главная / Новости / «Красный дом» продолжают приводить в порядок в Ивангороде

Новости Социум

«Красный дом» продолжают приводить в порядок в Ивангороде

Ивангород готовится к масштабному обновлению к 99-летию Ленинградской области в 2026 году., в городе продолжается расчистка фасадов и демонтаж крылец здания бывшей таможни 

Фото: Администрация Ленинградской области, пресс-служба

«Основной объём работ планируется завершить в 2026 году. Мы полностью восстановим кровлю и фасады здания. В 2027 году приступим к обновлению экспозиции Музея Крепостей. Он располагается здесь же. Реализация проекта идёт по утверждённому графику», — отметил вице-губернатор Ленобласти Владимир Цой.

Подрядная организация уже выполнила расчистку фасадов. Также произведён демонтаж поздних пристроек (крылец). Эти элементы не представляют исторической ценности. 

Постройка конца XIX века известна как «Красный дом». Её возвели для купца I гильдии Нарвы Павла Орлова. Ранее дом служил таможенным зданием и вмещал «Музей крепостей», рассказывающий о фортификациях Северо-Запада.

Параллельно развивается городская среда: уже открыта набережная «Родной берег», построены физкультурно-оздоровительный комплекс и бассейн, продолжается благоустройство дворов и общественных пространств. В 2026 году планируется создание «Утиного парка» и капитальный ремонт жилых домов.

Теги

Ивангород Владимир Цой
Новости Социум

Ленинградцев приглашают вступить в ряды "народной дружины"

В 47-м регионе ведется набор добровольцев в народные дружины, которые помогут правоохранительным органам делать жизнь в регионе еще безопаснее.

Жители Ленинградской области, готовые взять на себя ответственность за порядок на улицах, могут вступить в ряды «народной дружины». Рассказываем, кто может стать добровольцем и какие задачи необходимо будет решать.

Деятельность дружинника сопряжена с выполнением целого ряда важных функций: от пресечения правонарушений до охраны мест происшествий и оперативного содействия полиции. При этом желающим работать в дружине выдвигаются несколько требований: важно знать законодательство, соблюдать права граждан, выполнять распоряжения сотрудников полиции, иметь при себе удостоверение и посещать сборы.

К службе не допускаются лица, имеющие судимость или находящиеся под следствием, граждане с психическими расстройствами, проблемами с алкоголем или наркотиками, а также лица, признанные недееспособными. 

Желающим присоединиться к движению необходимо обратиться в администрацию своего района или в территориальный орган МВД по месту жительства. Специалисты ведомств предоставят всю необходимую информацию и контактные данные командира дружины. Также полный перечень условия доступен в памятке для граждан «Участие граждан в охране общественного порядка».

Теги

народные дружины Ленобласть

Популярное

Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа
Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа

16:15 19.04.2026

Средства ПВО за ночь сбили 112 украинских БПЛА над Россией
Средства ПВО за ночь сбили 112 украинских БПЛА над Россией

08:22 20.04.2026

Целый остров выгорел дотла в Финляндии
Целый остров выгорел дотла в Финляндии

22:50 19.04.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться