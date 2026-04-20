Ивангород готовится к масштабному обновлению к 99-летию Ленинградской области в 2026 году., в городе продолжается расчистка фасадов и демонтаж крылец здания бывшей таможни
«Основной объём работ планируется завершить в 2026 году. Мы полностью восстановим кровлю и фасады здания. В 2027 году приступим к обновлению экспозиции Музея Крепостей. Он располагается здесь же. Реализация проекта идёт по утверждённому графику», — отметил вице-губернатор Ленобласти Владимир Цой.
Подрядная организация уже выполнила расчистку фасадов. Также произведён демонтаж поздних пристроек (крылец). Эти элементы не представляют исторической ценности.
Постройка конца XIX века известна как «Красный дом». Её возвели для купца I гильдии Нарвы Павла Орлова. Ранее дом служил таможенным зданием и вмещал «Музей крепостей», рассказывающий о фортификациях Северо-Запада.
Параллельно развивается городская среда: уже открыта набережная «Родной берег», построены физкультурно-оздоровительный комплекс и бассейн, продолжается благоустройство дворов и общественных пространств. В 2026 году планируется создание «Утиного парка» и капитальный ремонт жилых домов.