Почти сто субботников прошло в Ленобласти за первую неделю месячника по благоустройству

Почти 3000 человек во всех районах Ленобласти провели 93 субботника, они собрали и вывезли 550 кубометров мусора.

Фото: Правительство Ленинградской области, управление пресс-службы

Жители и местная администрация добавили чистоты Парусинке в Ивангороде. Комитет эконадзора вместе с природоохранными ведомствами провел субботник на Кургальском полуострове.

Идут и патриотические субботники: их провели на памятных местах и братских захоронениях Котельского поселения в Кингисеппском районе, а также в разных поселениях Сланцевского района, в деревне Жабино Гатчинского округа и других населенных пунктах. 

Посмотреть. где уже запланированы весенние уборки, а также предложить свое место, можно пройдя по ссылке. Самая масштабная уборка запланирована на 25 апреля: именно в этот день по всей стране пройдет Всероссийский субботник.

26 апреля 2025 года Ленобласть приняла участие во всероссийском субботнике. В Кировском районе состоялся первый международный субботник в 2025 году. Сам месячник субботников на территории региона проходил в прошлом году в два этапа. Экологический стартовал 14 апреля, а патриотический - 28 числа. Отметим, что по итогам 2024 года в процессе весенней уборки приняли участие свыше 400 тысяч ленинградцев. 

Ленинградцев приглашают вступить в ряды "народной дружины"

В 47-м регионе ведется набор добровольцев в народные дружины, которые помогут правоохранительным органам делать жизнь в регионе еще безопаснее.

Фото: Администрация Ленинградской области, пресс-служба

Жители Ленинградской области, готовые взять на себя ответственность за порядок на улицах, могут вступить в ряды «народной дружины». Рассказываем, кто может стать добровольцем и какие задачи необходимо будет решать.

Деятельность дружинника сопряжена с выполнением целого ряда важных функций: от пресечения правонарушений до охраны мест происшествий и оперативного содействия полиции. При этом желающим работать в дружине выдвигаются несколько требований: важно знать законодательство, соблюдать права граждан, выполнять распоряжения сотрудников полиции, иметь при себе удостоверение и посещать сборы.

К службе не допускаются лица, имеющие судимость или находящиеся под следствием, граждане с психическими расстройствами, проблемами с алкоголем или наркотиками, а также лица, признанные недееспособными. 

Желающим присоединиться к движению необходимо обратиться в администрацию своего района или в территориальный орган МВД по месту жительства. Специалисты ведомств предоставят всю необходимую информацию и контактные данные командира дружины. Также полный перечень условия доступен в памятке для граждан «Участие граждан в охране общественного порядка».

