Почти 3000 человек во всех районах Ленобласти провели 93 субботника, они собрали и вывезли 550 кубометров мусора.

Фото: Правительство Ленинградской области, управление пресс-службы

Жители и местная администрация добавили чистоты Парусинке в Ивангороде. Комитет эконадзора вместе с природоохранными ведомствами провел субботник на Кургальском полуострове.

Идут и патриотические субботники: их провели на памятных местах и братских захоронениях Котельского поселения в Кингисеппском районе, а также в разных поселениях Сланцевского района, в деревне Жабино Гатчинского округа и других населенных пунктах.

Посмотреть. где уже запланированы весенние уборки, а также предложить свое место, можно пройдя по ссылке. Самая масштабная уборка запланирована на 25 апреля: именно в этот день по всей стране пройдет Всероссийский субботник.

26 апреля 2025 года Ленобласть приняла участие во всероссийском субботнике. В Кировском районе состоялся первый международный субботник в 2025 году. Сам месячник субботников на территории региона проходил в прошлом году в два этапа. Экологический стартовал 14 апреля, а патриотический - 28 числа. Отметим, что по итогам 2024 года в процессе весенней уборки приняли участие свыше 400 тысяч ленинградцев.