Россельхознадзор выявил более 200 гектаров сельскохозяйственных земель, заросших борщевиком и другой растительностью.
С начала 2025 года по первый квартал 2026 года специалисты Россельхознадзора по СЗФО выявили 167 случаев зарастания сельскохозяйственных земель борщевиком Сосновского. Общая площадь распространения инвазивного растения достигла 212 гектаров. По итогам проверок было вынесло 139 предостережений и 32 предписаний собственникам участков.
Для повышения эффективности инспекторы используют в том числе и БПЛА: с начала года было совершено уже 23 вылета беспилотников, благодаря чему удалось обследовать 271 гектар. Дроны помогли выявить еще 20 нарушений, связанных с зарастанием полей деревьями и кустарниками.