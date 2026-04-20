Сотни заросших борщевиком гектаров сельхозземель нашли в Ленинградской области

Россельхознадзор выявил более 200 гектаров сельскохозяйственных земель, заросших борщевиком и другой растительностью.

Фото: pxhere

С начала 2025 года по первый квартал 2026 года специалисты Россельхознадзора по СЗФО выявили 167 случаев зарастания сельскохозяйственных земель борщевиком Сосновского. Общая площадь распространения инвазивного растения достигла 212 гектаров. По итогам проверок было вынесло 139 предостережений и 32 предписаний собственникам участков.

Для повышения эффективности инспекторы используют в том числе и БПЛА: с начала года было совершено уже 23 вылета беспилотников, благодаря чему удалось обследовать 271 гектар. Дроны помогли выявить еще 20 нарушений, связанных с зарастанием полей деревьями и кустарниками.

У мужчины нашли деменцию в 56 лет: его жена рассказала, с чего все начиналось

Развитие тяжелой болезни было стремительным, и состояние мужчины ухудшалось с каждым днем.

Фото: freepik

Житель Великобритании Джон Грин заболел Альцгеймером в 56 лет. По медицинским меркам, это очень рано, ведь обычно страшный недуг диагностируют после 65 лет. 

Как рассказала жена пациента Джанет, первые тревожные признаки она стала наблюдать у супруга в 2018 году, за пару месяцев до официального диагноза. Ее муж стал очень рассеянным, забывал о важных встречах, перестал справляться с привычными задачами на работе и даже разучился пользоваться компьютером и управлять автомобилем.

При этом дальше было только хуже — состояние мужчины ухудшалось, и в один из дней он ушел с работы, поскольку перестал выполнять свои обязанности. По итогам обследования диагноз врачей оказался неутешительным — болезнь Альцгеймера. 

Спустя семь лет борьбы, в 2025 году, семья решилась перевезти Джона в дом для престарелых, где он находится до сих пор. 

