weather 10.9°
$ 75.24
88.38

Брошенных детенышей тюленей спасли в Финском заливе

Новости Происшествия

Брошенных детенышей тюленей спасли в Финском заливе

Двух маленьких ластоногих заметили одних и передали специалистам. Сейчас о них заботятся в центре помощи животным.

В Финском заливе спасли сразу двух детенышей тюленей на минувших выгодных. Сейчас малыши находятся под присмотром.

Как рассказали в «Фонде друзей балтийской нерпы», первого найденыша заметили в окрестностях Сестрорецка. Серый тюлененок был совсем один на берегу залива. 

Брошенных детенышей тюленей спасли в Финском заливе - Двух маленьких ластоногих заметили одних и передали специалистам. Сейчас о них заботятся в центре по
Фото: Фонд друзей балтийской нерпы/ ВК

Затем волонтерам поступило сообщение об еще одном брошенном малыше, но уже под Приозерском. 

Брошенных детенышей тюленей спасли в Финском заливе - Двух маленьких ластоногих заметили одних и передали специалистам. Сейчас о них заботятся в центре по
Фото: Фонд друзей балтийской нерпы/ ВК

Оба детеныша сейчас находятся под присмотром в  Центре оказания помощи редким видам морских млекопитающих.

Вам будет интересно
Теги

финский залив спасение тюленей
Новости Социум

Ленинградцев приглашают вступить в ряды "народной дружины"

В 47-м регионе ведется набор добровольцев в народные дружины, которые помогут правоохранительным органам делать жизнь в регионе еще безопаснее.

Ленинградцев приглашают вступить в ряды "народной дружины" - В 47-м регионе ведется набор добровольцев в народные дружины, которые помогут правоохранительным орг
Фото: Администрация Ленинградской области, пресс-служба

Жители Ленинградской области, готовые взять на себя ответственность за порядок на улицах, могут вступить в ряды «народной дружины». Рассказываем, кто может стать добровольцем и какие задачи необходимо будет решать.

Деятельность дружинника сопряжена с выполнением целого ряда важных функций: от пресечения правонарушений до охраны мест происшествий и оперативного содействия полиции. При этом желающим работать в дружине выдвигаются несколько требований: важно знать законодательство, соблюдать права граждан, выполнять распоряжения сотрудников полиции, иметь при себе удостоверение и посещать сборы.

К службе не допускаются лица, имеющие судимость или находящиеся под следствием, граждане с психическими расстройствами, проблемами с алкоголем или наркотиками, а также лица, признанные недееспособными. 

Желающим присоединиться к движению необходимо обратиться в администрацию своего района или в территориальный орган МВД по месту жительства. Специалисты ведомств предоставят всю необходимую информацию и контактные данные командира дружины. Также полный перечень условия доступен в памятке для граждан «Участие граждан в охране общественного порядка».

Вам будет интересно
Теги

народные дружины Ленобласть

Популярное

Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа
Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа

16:15 19.04.2026

Средства ПВО за ночь сбили 112 украинских БПЛА над Россией
Средства ПВО за ночь сбили 112 украинских БПЛА над Россией

08:22 20.04.2026

Целый остров выгорел дотла в Финляндии
Целый остров выгорел дотла в Финляндии

22:50 19.04.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться