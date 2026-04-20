В Финском заливе спасли сразу двух детенышей тюленей на минувших выгодных. Сейчас малыши находятся под присмотром.

Как рассказали в «Фонде друзей балтийской нерпы», первого найденыша заметили в окрестностях Сестрорецка. Серый тюлененок был совсем один на берегу залива.

Затем волонтерам поступило сообщение об еще одном брошенном малыше, но уже под Приозерском.

Оба детеныша сейчас находятся под присмотром в Центре оказания помощи редким видам морских млекопитающих.