Синоптик Колесов предупредил о резком ухудшении погоды в регионе со среды.

Вторая половина начавшейся недели в Петербурге и Ленобласти обещает быть холодной и сырой. Всему виной станет новый циклон, который будет господствовать в регионах несколько дней. Об этом рассказал синоптик Александр Колесов.

«Уже во второй половине дня среды вместе с тылом циклона, который смещается на юг, восточнее нашего региона, начнутся осадки, которые в ночь на четверг будут уже и с мокрым снегом. В дальнейшем характер такой погоды сохранится на несколько дней», —предупредил он.

Тем временем порывы ветра местами усилятся до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха днем при этом ожидается в пределах +4...+9 градусов.

«Так что готовимся к «веселой» погоде в конце апреля, хотя это может ещё даже и не расплата за шикарный март», —бобавил Александр Колесов.