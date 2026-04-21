По данным Минобороны, БПЛА уничтожили над Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской, Саратовской областями и Черным морем.

В Воронежской области уничтожены три беспилотных летательных аппарата, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Александр Гусев.

В результате падения обломков БПЛА в Аксайском районе в поселке Реконструктор повреждено остекление в двух домах, частично разрушена кровля. В районе поселка Персиановский Октябрьского района повреждена контактная сеть на железной дороге. Питание контактной сети восстановлено, запущено движение поездов в обоих направлениях, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

В Самарской области атаковано промышленное предприятие, по предварительным данным погибших и пострадавших нет, рассказал губернатор Вячеслав Федорищев.

Власти других регионов о последствиях атаки не сообщали. Ограничения на полеты самолетов вводились в аэропортах Саратова, Пензы, Волгограда, Самары и Ульяновска.