Средства ПВО за ночь сбили 97 украинских БПЛА над Россией

По данным Минобороны, БПЛА уничтожили над Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской, Саратовской областями и Черным морем.

В Воронежской области уничтожены три беспилотных летательных аппарата, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Александр Гусев.

В результате падения обломков БПЛА в Аксайском районе в поселке Реконструктор повреждено остекление в двух домах, частично разрушена кровля. В районе поселка Персиановский Октябрьского района повреждена контактная сеть на железной дороге. Питание контактной сети восстановлено, запущено движение поездов в обоих направлениях, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

В Самарской области атаковано промышленное предприятие, по предварительным данным погибших и пострадавших нет, рассказал губернатор Вячеслав Федорищев.

Власти других регионов о последствиях атаки не сообщали. Ограничения на полеты самолетов вводились в аэропортах Саратова, Пензы, Волгограда, Самары и Ульяновска.

Курьер мошенников из Всеволожского района забрал более миллиона рублей у пенсионерки в Петербурге

Курьера телефонных мошенников задержали полицейские после хищения 1 млн 250 тыс. рублей у 81-летней петербурженки.

Задержанным оказался 21-летний житель Мурино Всеволожского района Ленинградской области. Его нашли на Расстанной улице в Санкт-Петербурге.

Пожилая женщина обратилась в полицию еще 10 апреля. Она рассказала, что в течение нескольких дней ей звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками разных организаций, и убедили ее в необходимости «задекларировать» деньги.

Пенсионерка поверила мошенникам и передала курьеру 1 млн 250 тыс. рублей на Будапештской улице. По факту мошенничества завели уголовное дело. Полиция проверяет задержанного на причастность к другим преступлениям.

Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа
Средства ПВО за ночь сбили 112 украинских БПЛА над Россией
"Готовимся к "веселой" погоде": ураганный ветер, похолодание и мокрый снег ждут Петербург и Ленобласть на этой неделе
