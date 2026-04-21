В ЛОКБ впервые провели ЭКИРХ – сложнейшую операцию на почке

Эндоскопическую комбинированную интраренальную хирургию впервые выполнили в Ленинградской областной клинической больнице. Теперь пациентам с камнями почек и мочеточника не придется переносить два отдельных вмешательства с небольшим интервалом.

Новая методика позволяет удалить камни за одну операцию. Во время вмешательства хирурги получают доступ к почке сразу с двух сторон – через мочеточник и через небольшой прокол в поясничной области. Эти доступы используют одновременно или последовательно, что дает возможность увидеть и убрать все камни независимо от их размера и расположения.

Для таких операций в больнице применяют современное эндоскопическое оборудование и два мощных лазера.

«В Ленинградской области ЭКИРХ впервые. В Санкт-Петербурге такая операция делается только в ведущих клиниках, и теперь мы к ним присоединяемся», – отметил заведующий урологическим отделением ЛОКБ Андрей Селиванов

Новый метод позволяет сократить сроки лечения, снизить послеоперационные риски и уменьшить период реабилитации.

В Петербурге заработали 96 фонтанов

Сезон фонтанов открылся в Санкт-Петербурге 20 апреля, уже заработали 96 водных сооружений, сообщает Neva.Today.

Среди фонтанов, которые начали работу, – «Слава» в Московском парке Победы, фонтан у Российской национальной библиотеки и «Маяк» в парке 300-летия Санкт-Петербурга.

С 1 мая к ним добавят еще пять объектов. Речь идет о фонтанных комплексах на Московской площади и площади Ленина, светомузыкальном фонтане на Торговой площади Петергофа, фонтане «Крестики-нолики» в Сестрорецке и фонтане у Гостиного двора в Кронштадте.

Еще один запуск намечен на 1 июня. В этот день в режиме водной картины планируют включить фонтан на Госпитальной улице в Павловске.

Этот объект находится после реконструкции. На работы его закрывали в октябре 2025 года.

Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа
Средства ПВО за ночь сбили 112 украинских БПЛА над Россией
"Готовимся к "веселой" погоде": ураганный ветер, похолодание и мокрый снег ждут Петербург и Ленобласть на этой неделе
