Эндоскопическую комбинированную интраренальную хирургию впервые выполнили в Ленинградской областной клинической больнице. Теперь пациентам с камнями почек и мочеточника не придется переносить два отдельных вмешательства с небольшим интервалом.

Новая методика позволяет удалить камни за одну операцию. Во время вмешательства хирурги получают доступ к почке сразу с двух сторон – через мочеточник и через небольшой прокол в поясничной области. Эти доступы используют одновременно или последовательно, что дает возможность увидеть и убрать все камни независимо от их размера и расположения.

Для таких операций в больнице применяют современное эндоскопическое оборудование и два мощных лазера.

«В Ленинградской области ЭКИРХ впервые. В Санкт-Петербурге такая операция делается только в ведущих клиниках, и теперь мы к ним присоединяемся», – отметил заведующий урологическим отделением ЛОКБ Андрей Селиванов

Новый метод позволяет сократить сроки лечения, снизить послеоперационные риски и уменьшить период реабилитации.