weather 11.2°
$ 75.24
88.38

Что можно взять с собой на ЕГЭ-2026 – список

Новости Социум

Что можно взять с собой на ЕГЭ-2026 – список

Школа
Фото: Freepik.

Паспорт, черную ручку, лекарства, воду и перекус смогут брать с собой участники ЕГЭ в 2026 году, следует из рекомендаций Рособрнадзора.

На рабочем столе экзаменуемого, помимо контрольно-измерительных материалов, могут находиться гелевая или капиллярная ручка с черными чернилами, удостоверение личности и разрешенные средства обучения по отдельным предметам.

  • Для экзаменов по биологии, географии и химии разрешен непрограммируемый калькулятор.

  • На ЕГЭ по математике можно взять линейку без справочной информации

  • На экзамен по физике можно взять и линейку, и непрограммируемый калькулятор.

  • На ЕГЭ по литературе участникам разрешат пользоваться орфографическим словарем, который предоставят в пункте проведения экзамена или в образовательной организации.  

При необходимости школьники смогут принести лекарства, еду, питьевую воду, а также специальные технические средства, если речь идет об участниках с ограниченными возможностями здоровья.

Все остальные личные вещи перед входом на экзамен нужно будет оставить в специально выделенной зоне до прохождения контроля с использованием стационарного или переносного металлоискателя.

Основной период сдачи ЕГЭ в России в 2026 году пройдет с 1 по 19 июня. Экзамены будут начинаться в 10:00 по местному времени, а пересдать один предмет по выбору можно будет 8 и 9 июля. На выходные дни проведение экзаменов не запланировано.

Теги

ЕГЭ 2026 год
Новости Социум

В Петербурге заработали 96 фонтанов

Сезон фонтанов открылся в Санкт-Петербурге 20 апреля, уже заработали 96 водных сооружений, сообщает Neva.Today.

Среди фонтанов, которые начали работу, – «Слава» в Московском парке Победы, фонтан у Российской национальной библиотеки и «Маяк» в парке 300-летия Санкт-Петербурга.

С 1 мая к ним добавят еще пять объектов. Речь идет о фонтанных комплексах на Московской площади и площади Ленина, светомузыкальном фонтане на Торговой площади Петергофа, фонтане «Крестики-нолики» в Сестрорецке и фонтане у Гостиного двора в Кронштадте.

Еще один запуск намечен на 1 июня. В этот день в режиме водной картины планируют включить фонтан на Госпитальной улице в Павловске.

Этот объект находится после реконструкции. На работы его закрывали в октябре 2025 года.

Теги

Санкт-Петербург

Популярное

Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа
16:15 19.04.2026

Средства ПВО за ночь сбили 112 украинских БПЛА над Россией
08:22 20.04.2026

"Готовимся к "веселой" погоде": ураганный ветер, похолодание и мокрый снег ждут Петербург и Ленобласть на этой неделе
21:20 20.04.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться