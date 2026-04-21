Паспорт, черную ручку, лекарства, воду и перекус смогут брать с собой участники ЕГЭ в 2026 году, следует из рекомендаций Рособрнадзора.

На рабочем столе экзаменуемого, помимо контрольно-измерительных материалов, могут находиться гелевая или капиллярная ручка с черными чернилами, удостоверение личности и разрешенные средства обучения по отдельным предметам.

Для экзаменов по биологии, географии и химии разрешен непрограммируемый калькулятор.

На ЕГЭ по математике можно взять линейку без справочной информации

На экзамен по физике можно взять и линейку, и непрограммируемый калькулятор.

На ЕГЭ по литературе участникам разрешат пользоваться орфографическим словарем, который предоставят в пункте проведения экзамена или в образовательной организации.

При необходимости школьники смогут принести лекарства, еду, питьевую воду, а также специальные технические средства, если речь идет об участниках с ограниченными возможностями здоровья.

Все остальные личные вещи перед входом на экзамен нужно будет оставить в специально выделенной зоне до прохождения контроля с использованием стационарного или переносного металлоискателя.

Основной период сдачи ЕГЭ в России в 2026 году пройдет с 1 по 19 июня. Экзамены будут начинаться в 10:00 по местному времени, а пересдать один предмет по выбору можно будет 8 и 9 июля. На выходные дни проведение экзаменов не запланировано.