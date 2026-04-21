В Свердловском городском поселении нельзя будет строить квартиры менее 28 квадратных метров

В Свердловском городском поселении нельзя будет строить квартиры менее 28 квадратных метров

Комитет градостроительной политики 47 региона утвердил изменения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Свердловского городского поселения Всеволожского района.

В обновленном документе предусмотрено комплексное развитие части территорий, а также уточнена минимальная площадь квартир в будущих новостройках.

«Свердловское поселение становится новой точкой роста во Всеволожском районе, поэтому развитие таких территорий важно сразу направлять по единым областным правилам. Изменения в ПЗЗ закрепили минимальную площадь квартир в многоквартирных домах на уровне 28 квадратных метров. Этот параметр влияет и на качество жилой застройки», — отметил вице-губернатор области Евгений Барановский.

Ленобласть на планирует терять лидирующие позиции по вводу жилья в России
Об этом вице-губернатор Ленобласти Евгений Барановский доложил Министру строительства и ЖКХ России Иреку Файзуллину. «В 2026 году эту планку нужно уде...
20.03.2026
378

В июле 2023 года на территории Ленобласти действовало 138 разрешений на строительство 3,4 миллиона м2, сейчас в работе у застройщиков 190 разрешений почти на четыре миллиона м2 - это 99 тысяч новых квартир. В 2024 году область сохранила первое место, несмотря на небольшое снижение показателя. На одного жителя региона пришлось 1,976 квадратных метров введенного жилья. По итогам 2025 года строителям региона удалось перевыполнить план по вводу жилья - 4,22 млн м² при плане 3,499 млн м².

Что можно взять с собой на ЕГЭ-2026 – список

Паспорт, черную ручку, лекарства, воду и перекус смогут брать с собой участники ЕГЭ в 2026 году, следует из рекомендаций Рособрнадзора.

На рабочем столе экзаменуемого, помимо контрольно-измерительных материалов, могут находиться гелевая или капиллярная ручка с черными чернилами, удостоверение личности и разрешенные средства обучения по отдельным предметам.

  • Для экзаменов по биологии, географии и химии разрешен непрограммируемый калькулятор.

  • На ЕГЭ по математике можно взять линейку без справочной информации

  • На экзамен по физике можно взять и линейку, и непрограммируемый калькулятор.

  • На ЕГЭ по литературе участникам разрешат пользоваться орфографическим словарем, который предоставят в пункте проведения экзамена или в образовательной организации.  

При необходимости школьники смогут принести лекарства, еду, питьевую воду, а также специальные технические средства, если речь идет об участниках с ограниченными возможностями здоровья.

Все остальные личные вещи перед входом на экзамен нужно будет оставить в специально выделенной зоне до прохождения контроля с использованием стационарного или переносного металлоискателя.

Основной период сдачи ЕГЭ в России в 2026 году пройдет с 1 по 19 июня. Экзамены будут начинаться в 10:00 по местному времени, а пересдать один предмет по выбору можно будет 8 и 9 июля. На выходные дни проведение экзаменов не запланировано.

Выплаты ко Дню Победы в 2026 году: кому положены, какая сумма, когда поступят
Фото: Freepik. Федеральную выплату ко Дню Победы в размере 10 тыс. рублей получат ветераны Великой Отечественной войны перед 9 Мая. В Санкт-Петербурге...
21.04.2026
164

Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа
Средства ПВО за ночь сбили 112 украинских БПЛА над Россией

"Готовимся к "веселой" погоде": ураганный ветер, похолодание и мокрый снег ждут Петербург и Ленобласть на этой неделе

