Комитет градостроительной политики 47 региона утвердил изменения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Свердловского городского поселения Всеволожского района.
В обновленном документе предусмотрено комплексное развитие части территорий, а также уточнена минимальная площадь квартир в будущих новостройках.
«Свердловское поселение становится новой точкой роста во Всеволожском районе, поэтому развитие таких территорий важно сразу направлять по единым областным правилам. Изменения в ПЗЗ закрепили минимальную площадь квартир в многоквартирных домах на уровне 28 квадратных метров. Этот параметр влияет и на качество жилой застройки», — отметил вице-губернатор области Евгений Барановский.
В июле 2023 года на территории Ленобласти действовало 138 разрешений на строительство 3,4 миллиона м2, сейчас в работе у застройщиков 190 разрешений почти на четыре миллиона м2 - это 99 тысяч новых квартир. В 2024 году область сохранила первое место, несмотря на небольшое снижение показателя. На одного жителя региона пришлось 1,976 квадратных метров введенного жилья. По итогам 2025 года строителям региона удалось перевыполнить план по вводу жилья - 4,22 млн м² при плане 3,499 млн м².