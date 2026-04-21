Пробуждение среди ночи само по себе может быть частью нормальной физиологии сна, рассказала врач-терапевт Эвелина Махмудова.

По ее словам, ближе к 03:00 организм переходит в фазу более поверхностного сна, поэтому человека в это время легче разбудить даже тихим звуком, светом или другим незначительным раздражителем.

Среди основных причин таких пробуждений врач назвала стресс и тревогу. Ночью, по ее словам, организм становится более бодрым, а тревожные мысли усиливаются и мешают снова заснуть.

На качестве сна также могут сказываться алкоголь и кофеин. Даже бокал вина или чашка кофе после обеда, как пояснила специалист, способны привести к прерывистому сну и ночным пробуждениям.

Кроме того, спать мешают внешние раздражители, в том числе свет, шум, духота, неудобная постель и телефон с включенными уведомлениями. Отдельно врач обратила внимание и на физиологические причины, среди которых позывы в туалет, изжога, боль или кашель.

Чтобы улучшить сон, Махмудова советует отказаться от кофеина после 14:00-15:00, сократить употребление алкоголя, проветривать комнату, использовать плотные шторы, беруши или маску для сна и не держать телефон рядом с кроватью.

Врач также подчеркнула, что при ночном пробуждении не стоит заставлять себя срочно уснуть, потому что лишняя тревога только усложняет засыпание. По ее словам, если отнестись к этому спокойно, сон вернется быстрее.