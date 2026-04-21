В Ленобласти закрыли спортивный зимний сезон на курорте «Снежный». За спортсменов болели более тысячи зрителей.

На фестивале «Аквашоу 2026» больше 150 райдеров соревновались в прыжках в воду с трамплина. Среди них — ветераны СВО и игроки команды по следж-хоккею.

«Такие мероприятия — не просто эффектное закрытие зимнего сезона в Ленинградской области, а настоящий праздник массового спорта, который объединяет жителей, популяризирует активный образ жизни и дарит отличный вариант для выходных», — отметил председатель комитета по спорту Ленобласти Вячеслав Комаров.

Напомним, что записать детей на кружки и секции в Ленобласти теперь можно на Госуслугах. Также подробную информацию о работе спортивных клубов для детей и молодежи, а также телефоны районных государственных учреждений, курирующих работу спортивных секций можно найти на официальном сайте комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области в разделе «Детские секции».