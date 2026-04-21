Смертельные ножевые ранения нанес 66-летний мужчина своему 51-летнему знакомому в квартире на набережной Юрия Гагарина в Приморске Выборгского района.

По данным следствия, между двумя местными жителями вспыхнула ссора на почве личной неприязни во время распития алкоголя. Во время конфликта мужчина не менее 3 раз ударил оппонента ножом в живот.

Пострадавшего доставили в больницу, однако спасти его не удалось. От полученных ранений мужчина скончался в медучреждении.

По факту случившегося завели уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.