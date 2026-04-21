В деревне Лепсари Всеволожского района Ленинградской области продолжается локализация возгорания на местном мусорном полигоне.
Как передает региональное управление МЧС, площадь тления уменьшена с 1,5 тысяч квадратных метров до 900.
Сообщение о ЧП поступило утром, 21 апреля. Прибывавшие на вызов экстренные службы обнаружили тление мусора на полигоне твердых бытовых отходов.
«К ликвидации тления привлечены силы и средства пожарно-спасательного гарнизона региона. Руководство осуществляет Служба пожаротушения Главного управления», — сообщали в МЧС.