Во Всеволожском районе продолжает тлеть мусорный полигон

Новости Происшествия

Во Всеволожском районе продолжает тлеть мусорный полигон

Площадь тления сокращена до 900 квадратных метров, сообщает региональное управление МЧС.

В деревне Лепсари Всеволожского района Ленинградской области продолжается локализация возгорания на местном мусорном полигоне. 

Как передает региональное управление МЧС, площадь тления уменьшена с 1,5 тысяч квадратных метров до 900. 

Сообщение о ЧП поступило утром, 21 апреля. Прибывавшие на вызов экстренные службы обнаружили тление мусора на полигоне твердых бытовых отходов.

«К ликвидации тления привлечены силы и средства пожарно-спасательного гарнизона региона. Руководство осуществляет Служба пожаротушения Главного управления», — сообщали в МЧС.

пожар ГУ МЧС Ленобласти
Новости Происшествия

Самоед вторые сутки сидит на запертом балконе без еды и воды в Петербурге

Жильцы одного из ЖК оставили собаку на балконе и уехали на несколько дней. Помочь животному пытаются соседи, но пока безуспешно.

Самоед вторые сутки сидит на запертом балконе без еды и воды в Петербурге - Жильцы одного из ЖК оставили собаку на балконе и уехали. Помочь животному пытаются соседи, но пока б
Фото: соцсети

Жители многоквартирного дома на Парашютной улице в Петербурге вторые сутки пытаются спасти соседскую собаку, запертую на балконе. Хозяева самоеда оставили его без воды и еды и уехали. 

Как выяснил Mash на Мойке, животное истошно воет и днем, и ночью. В квартире при этом никого нет, а связаться с владельцами питомца не удается. По словам жильцов, подобное происходит уже не в первый раз.

Не помогают и звонки в экстренные службы. В полиции заявляют, что оснований для вскрытия двери нет. Пока соседям удалось лишь спустить бедолаге воды и еды. 

Петербург Спасение животных

Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа

Средства ПВО за ночь сбили 112 украинских БПЛА над Россией

"Готовимся к "веселой" погоде": ураганный ветер, похолодание и мокрый снег ждут Петербург и Ленобласть на этой неделе

