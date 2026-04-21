Бизнесмен уже погасил долг перед государством, но от уголовной ответственности это его не спасет.

В Ленинградской области завершено расследование уголовного дела об уклонении от уплаты налогов. Местный предприниматель недоплатил в бюджет десятки миллионов рублей.

Как передает региональный Следком, владелец предприятия по производству пищевых продуктов вносил ложные сведения в декларации в период с января 2019 года по март 2021 года. Это позволило ему сэкономить порядка 82 миллионов рублей на уплате налогов.

«В ходе следствия арестовано имущество обвиняемого. Добровольно погашена задолженность по налогам в полном объеме», —передает пресс-служба ведомства.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.