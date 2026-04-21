В Ленобласти предприниматель пойдет под суд за неуплату налогов на 82 млн рублей

В Ленобласти предприниматель пойдет под суд за неуплату налогов на 82 млн рублей

Бизнесмен уже погасил долг перед государством, но от уголовной ответственности это его не спасет.

В Ленинградской области завершено расследование уголовного дела об уклонении от уплаты налогов. Местный предприниматель недоплатил в бюджет десятки миллионов рублей.

Как передает региональный Следком, владелец предприятия по производству пищевых продуктов вносил ложные сведения в декларации в период с января 2019 года по март 2021 года. Это позволило ему сэкономить порядка 82 миллионов рублей на уплате налогов. 

«В ходе следствия арестовано имущество обвиняемого. Добровольно погашена задолженность по налогам в полном объеме», —передает пресс-служба ведомства.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Огромных испанских слизней заметили в Ленобласти

Теплая погода пробудила опасный инвазивный вид моллюсков. 

В Ленинградской области пробудились так называемые испанские слизни. Как напомнили в Росприроднадзоре, это опасный инвазивный вид, который является переносчиком паразитов и инфекций. Контактировать с этими моллюсками нельзя.

«Испанский слизень — инвазивный вид. Испанский рыжий слизень сейчас вытесняет местные виды. Активно размножается, поедает многие растения», — пояснили в ведомстве.

Отличить моллюсков можно по их размерам — в длину они могут достигать 10-12 сантиметров. При этом испанские слизни имеет оранжевый окрас и рожки. 

Важно помнить, что слизни-гиганты являются переносчиками паразитов и инфекций. При контакте с моллюсками обязательно нужно тщательно вымыть руки.

