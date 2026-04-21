Майские пособия будут перечислены россиянам в конце апреля, сообщает Социальный Фонд. Это связано с тем, что даты выплат выпадут на праздничные дни.

Так, детские пособия, которые по привычному графику должны были прийти 3 мая, будут перечислены 29-30 апреля. В частности, досрочно на карты поступят:

единое пособие на детей до 17 лет и по беременности;

ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям;

ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву.

Семьи, получающие ежемесячную выплату из маткапитала на детей до трех лет, в мае средства поступят по стандартному графику — 5 числа. Тем временем пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям перечислят 8 мая.