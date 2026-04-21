Все уведомления о готовности документов теперь направляются в специальный чат-бот в национальном мессенджере.

Теперь жители Ленинградской области могут узнать о статусе заказанных в МФЦ региона документах в чат-боте мессенджера МАКС.

Чтобы подключить удобный сервис, необходимо подписаться на чат-бот по ссылке, она размещена в официальном канале МФЦ региона в национальном мессенджере.

С помощью чат-бота жители Ленобласти могут не только отслеживать статус документов, но и записаться на прием в любой МФЦ и найти адрес нужного отделения.