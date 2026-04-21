Новости Социум

Жители Ленобласти могут отслеживать статус заказанных в МФЦ документов через чат-бот

Все уведомления о готовности документов теперь направляются в специальный чат-бот в национальном мессенджере.

Фото: МФЦ Ленобласти

Теперь жители Ленинградской области могут узнать о статусе заказанных в МФЦ региона документах в чат-боте мессенджера МАКС. 

Чтобы подключить удобный сервис, необходимо подписаться на чат-бот по ссылке, она размещена в официальном канале МФЦ региона в национальном мессенджере. 

С помощью чат-бота жители Ленобласти могут не только отслеживать статус документов, но и записаться на прием в любой МФЦ и найти адрес нужного отделения.

Вам будет интересно
Опубликован график работы МФЦ Ленобласти на майских праздниках
В праздничные дни многофункциональные центры будут работать по обновленному графику. На предстоящих майских праздниках Многофункциональные центры Лени...
13.04.2026
346

МАКС МФЦ Госуслуги
Новости

В Ломоносовском районе прошёл муниципальный этап игры «Зарница 2.0»

В Ломоносовском районе Ленинградской области прошёл муниципальный этап игры «Зарница 2.0».

Фото: Администрация Ленинградской области, пресс-служба

Участие приняли 17 команд — около 200 школьников. Ребята соревновались в 14 дисциплинах. Среди них: тактическая медицина, марш-бросок, строевая подготовка, инженерное дело, радиационная, химическая и биологическая защита (РХБЗ), а также управление БПЛА.

««Зарница 2.0» — это не просто игра, а настоящая школа мужества. Такие проекты куют характер и учат главному — любви к Родине», — заявил председатель комитета по спорту Ленинградской области Вячеслав Комаров.

Соревнования прошли в условиях жаркой погоды. Организаторы назвали игру проверкой на прочность и универсальность будущих защитников Отечества.

Основная цель «Зарницы» – это патриотическое воспитание молодежи, формирование устойчивого интереса к истории родного края, военным и трудовым подвигам.

Ломоносовский район Вячеслав Комаров Зарница 2.0

Популярное

Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа
Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа

16:15 19.04.2026

Средства ПВО за ночь сбили 112 украинских БПЛА над Россией
Средства ПВО за ночь сбили 112 украинских БПЛА над Россией

08:22 20.04.2026

"Готовимся к "веселой" погоде": ураганный ветер, похолодание и мокрый снег ждут Петербург и Ленобласть на этой неделе
"Готовимся к "веселой" погоде": ураганный ветер, похолодание и мокрый снег ждут Петербург и Ленобласть на этой неделе

21:20 20.04.2026

