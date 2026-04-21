Новости Социум

Благодаря помощи Ленобласти после капитального ремонта открылись отделения почтовой связи Харцызска

Это уже четвёртое и пятое отделения, которые заработали после капитального ремонта с начала года благодаря системной поддержки по восстановлению территории ДНР от Ленобласти.

Фото: Администрация Ленинградской области, пресс-служба

Специалисты 47-го региона последовательно и профессионально восстанавливают социальную инфраструктуру Донбасса. За реализацию проектов отвечают Центр строительного контроля и экспертиз Ленинградской области и областные строительные компании, - отметили в областном правительстве.

В 2025 году в подшефный для Ленобласти город ДНР область передавала резервуары с водой, что помогло справиться с проблемой водоснабжения. В этом также поспособствовали ленинградские специалисты, которые не только устраняли аварии на сетях, но и восстановили ключевые объекты водоснабжения, проводили монтаж новой системы водоотведения, тем самым приводя в порядок коммунальную инфраструктуру. На протяжении всего года продолжалась поддержка Енакиевского трамвайно-троллейбусного управления - регион передал аварийный комплекс для трамвайных сетей, а также оказывал помощь в восстановлении жилых и социальных объектов. В пострадавшие регионы региональная Госветслужба собрала и отправила две партии с кормами для животных. Параллельно Ленобласть принимала детей на отдых и лечение, создала игровую комнату для детей школы-интерната, доставила подарки ко Дню знаний школьникам, а также наборы для новорождённых. Регион содействовал и по другим направлениям. 

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Ленобласти выросла почти на 17% за неделю

В Роспотребнадзоре рассказали о текущей эпидемиологической ситуации в регионе.

При этом число случаев коронавируса за тот же период сократилось на 7%.
За прошедшую неделю в Ленинградской области выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ на 16,7%. Тем временем число случаев коронавируса снизилось на 7%. Такие данные 21 апреля приводит региональный Роспотребнадзор. 

«Уровень суммарной заболеваемости ОРИ и гриппом в Ленинградской области повысился на 16,7% по сравнению с предыдущей неделей, эпидемические пороги по совокупному населению не превышены», — передает ведомство.

Несмотря на весеннее тепло, жителей региона призывают соблюдать меры профилактики острых респираторных вирусов. После посещения общественных мест необходимо тщательно мыть руки или использовать антисептики. Старайтесь не прикасаться руками к лицу и соблюдайте дистанцию в людных местах. 

Также важно регулярно проводить влажную уборку дома, а при появлении симптомов заболевания не откладывать поход к врачу.

Врач назвала главные причины внезапных пробуждений по ночам
Пробуждение среди ночи само по себе может быть частью нормальной физиологии сна, рассказала врач-терапевт Эвелина Махмудова. По ее словам, ближе к 03:...
Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа
Средства ПВО за ночь сбили 112 украинских БПЛА над Россией
"Готовимся к "веселой" погоде": ураганный ветер, похолодание и мокрый снег ждут Петербург и Ленобласть на этой неделе
