Это уже четвёртое и пятое отделения, которые заработали после капитального ремонта с начала года благодаря системной поддержки по восстановлению территории ДНР от Ленобласти.

Специалисты 47-го региона последовательно и профессионально восстанавливают социальную инфраструктуру Донбасса. За реализацию проектов отвечают Центр строительного контроля и экспертиз Ленинградской области и областные строительные компании, - отметили в областном правительстве.

В 2025 году в подшефный для Ленобласти город ДНР область передавала резервуары с водой, что помогло справиться с проблемой водоснабжения. В этом также поспособствовали ленинградские специалисты, которые не только устраняли аварии на сетях, но и восстановили ключевые объекты водоснабжения, проводили монтаж новой системы водоотведения, тем самым приводя в порядок коммунальную инфраструктуру. На протяжении всего года продолжалась поддержка Енакиевского трамвайно-троллейбусного управления - регион передал аварийный комплекс для трамвайных сетей, а также оказывал помощь в восстановлении жилых и социальных объектов. В пострадавшие регионы региональная Госветслужба собрала и отправила две партии с кормами для животных. Параллельно Ленобласть принимала детей на отдых и лечение, создала игровую комнату для детей школы-интерната, доставила подарки ко Дню знаний школьникам, а также наборы для новорождённых. Регион содействовал и по другим направлениям.