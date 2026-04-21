Жителей Ленобласти приглашают вступить в ряды добровольцев-поисковиков

Как стать добровольным спасателем и помогать искать пропавших в лесу: инструкция МВД

Фото: Администрация Ленинградской области, пресс-служба

С приходом тепла начинается пора походов и пикников, а вслед за ней — летний сезон сбора грибов и ягод. В это время у правоохранительных органов традиционно прибавляется работы: участились случаи пропажи людей в лесах. На выручку сотрудникам приходят добровольные спасатели.

Министерство внутренних дел России опубликовало для граждан памятку под названием «Участие граждан в охране общественного порядка». Разбираемся, как стать волонтёром-поисковиком.

Кто может участвовать в поисках?

Принять участие в добровольных поисках пропавших людей вправе граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста. Участие исключительно добровольное.

Алгоритм подключения к поисковым отрядам

Чтобы войти в число добровольцев, необходимо обратиться в территориальный орган МВД или в местную администрацию. Там выдадут рекомендации и предоставят информацию о том, какие поисково-спасательные отряды уже действуют или формируются в регионе, а также расскажут, как к ним присоединиться.

Права добровольного помощника

Волонтёр-поисковик имеет право:

  • получать от полиции и органов власти общедоступные сведения о пропавшем человеке, месте проведения поисков и другую информацию, необходимую для эффективной работы;

  • содействовать полиции: передавать данные, предоставлять снаряжение и технику.

Обязанности добровольца

В ходе поисков доброволец обязан:

  • сообщать сотрудникам любую информацию, имеющую значение для поиска;

  • не создавать помех в работе полицейских;

  • при наличии соответствующей подготовки оказывать первую помощь пострадавшим.

Ответственность за нарушения

Если гражданин совершает противоправные действия при участии в охране общественного порядка или в поисковых мероприятиях, он несёт ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Хотите узнать самую актуальную и оперативную информацию о работе Аварийно-спасательной службы Ленинградской области и получить достоверные сведения о чрезвычайных происшествиях на территории области, в ликвидации которых принимают участие сотрудники службы, подпишитесь на группу Спасателей 47-го региона в социальной сети ВК.

Детское питание, в котором нашли крысиный яд, не поставляется в Россию — Роспотребнадзор

Продукция немецкого бренда HiPP не представлена в магазинах России.

Детское питание HiPP, в котором нашли следы крысиного яда, производится в Германии и не поставляется на территорию России. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве подчеркнули, что от компании-производителя не поступала информация о выявлении продукта в поставках на территорию России. Роспотребнадзор также провел проверку всех регистрационных и информационных баз.

«Как сообщили в компании, в настоящее время проводится расследование по факту инцидента с детским питанием в Австрии, Чехии и Словакии», — уточнили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве также порекомендовали россиянам избегать покупки продукции указанного бренда при посещении зарубежных стран.

