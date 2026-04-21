Как стать добровольным спасателем и помогать искать пропавших в лесу: инструкция МВД

С приходом тепла начинается пора походов и пикников, а вслед за ней — летний сезон сбора грибов и ягод. В это время у правоохранительных органов традиционно прибавляется работы: участились случаи пропажи людей в лесах. На выручку сотрудникам приходят добровольные спасатели.

Министерство внутренних дел России опубликовало для граждан памятку под названием «Участие граждан в охране общественного порядка». Разбираемся, как стать волонтёром-поисковиком.

Кто может участвовать в поисках?

Принять участие в добровольных поисках пропавших людей вправе граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста. Участие исключительно добровольное.

Алгоритм подключения к поисковым отрядам

Чтобы войти в число добровольцев, необходимо обратиться в территориальный орган МВД или в местную администрацию. Там выдадут рекомендации и предоставят информацию о том, какие поисково-спасательные отряды уже действуют или формируются в регионе, а также расскажут, как к ним присоединиться.

Права добровольного помощника

Волонтёр-поисковик имеет право:

получать от полиции и органов власти общедоступные сведения о пропавшем человеке, месте проведения поисков и другую информацию, необходимую для эффективной работы;

содействовать полиции: передавать данные, предоставлять снаряжение и технику.

Обязанности добровольца

В ходе поисков доброволец обязан:

сообщать сотрудникам любую информацию, имеющую значение для поиска;

не создавать помех в работе полицейских;

при наличии соответствующей подготовки оказывать первую помощь пострадавшим.

Ответственность за нарушения

Если гражданин совершает противоправные действия при участии в охране общественного порядка или в поисковых мероприятиях, он несёт ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.