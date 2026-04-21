Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в среду при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

км 12-260 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км т.р.47(транспортная развязка) ограничение скорости движения на съездах с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт дорожного покрытия.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:

км 0-40 ограничение скорости движения в направлении МТП с 08:00 до 20:00, уборка песка и смета механическим способом (ПУМ);

км 40-0 ограничение скорости движения в обратном направлении с 08:00 до 20:00, уборка песка и смета механическим способом (ПУМ).

А-180 «Нарва» Санкт-Петербург — граница с Эстонской Республикой:

км 128+000 – 128+500 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 18:00, очистка пешеходной дорожки от песка и смета у бордюрного камня.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

км 69-80 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка трещин в а/б покрытия;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи на укрепленной обочине;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия у барьерного ограждения типа «Нью-Джерси» от пыли и грязи механизированным способом;

км 100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт силового барьерного ограждения.

А-181 подъезд к МАПП «Светогорск»:

км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом.

А-181 «Магистральная»:

км 8-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, выправка и замена дорожных знаков;

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена силового барьерного ограждения;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;

км 74-72 ограничение скорости движения в сторону СПб 08:00 до 20:00, очистка тротуаров;

км 72-78 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, уборка наносного грунта у бордюрного камня (на съездах);

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 77-81, км 125-147 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 77-147 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка мусора с автобусных остановок и зон отдыха.

Р-23 «Псков» Санкт-Петербург – Псков – Невель:

км 45-48 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 17:00, содержание Локальных Очистных Сооружений.