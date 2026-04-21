Ленинградские специалисты помогут узбекским коллегам в реализации масштабного градостроительного проекта.
Ленинградская область поделится опытом со строительными компаниями Узбекистана SUMMIT United и Assalom Estate. Предприятия намерены реализовать амбициозный проект — возвести новый квартал, вдохновленный ленинградской архитектурой. Об этом рассказал глава 47-го региона Александр Дрозденко.
«Для нас это возможность выйти в проект не только с поставками материалов, технологий и решений для стройки, но и с опытом комплексного развития территорий. Ленинградская область готова предложить партнерам экспертизу в проектировании, девелопменте, благоустройстве, формировании современной жилой среды и работе с квартальной застройкой, где сразу предусмотрены жилье, сервисы и общественные пространства», – отметил губернатор.