Ленобласть поделится экспертным опытом в строительстве с компаниями Узбекистана

Ленобласть поделится экспертным опытом в строительстве с компаниями Узбекистана

Ленинградские специалисты помогут узбекским коллегам в реализации масштабного градостроительного проекта.

Ленобласть поделится экспертным опытом в строительстве с компаниями Узбекистана - Ленинградские специалисты помогут узбекским коллегам в реализации масштабного градостроительного про
Фото: Александр Дрозденко/ ТГ

Ленинградская область поделится опытом со строительными компаниями Узбекистана SUMMIT United и Assalom Estate. Предприятия намерены реализовать амбициозный проект — возвести новый квартал, вдохновленный ленинградской архитектурой. Об этом рассказал глава 47-го региона Александр Дрозденко.

«Для нас это возможность выйти в проект не только с поставками материалов, технологий и решений для стройки, но и с опытом комплексного развития территорий. Ленинградская область готова предложить партнерам экспертизу в проектировании, девелопменте, благоустройстве, формировании современной жилой среды и работе с квартальной застройкой, где сразу предусмотрены жилье, сервисы и общественные пространства»,  – отметил губернатор.

Вам будет интересно
Благодаря помощи Ленобласти после капитального ремонта открылись отделения почтовой связи Харцызска
Это уже четвёртое и пятое отделения, которые заработали после капитального ремонта с начала года благодаря системной поддержки по восстановлению терри...
21.04.2026
93

Ленобласть Александр Дрозденко Узбекистан
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Ленобласти выросла почти на 17% за неделю

В Роспотребнадзоре рассказали о текущей эпидемиологической ситуации в регионе.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Ленобласти выросла почти на 17% за неделю - При этом число случаев коронавируса за тот же период сократилось на 7%.
За прошедшую неделю в Ленинградской области выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ на 16,7%. Тем временем число случаев коронавируса снизилось на 7%. Такие данные 21 апреля приводит региональный Роспотребнадзор. 

«Уровень суммарной заболеваемости ОРИ и гриппом в Ленинградской области повысился на 16,7% по сравнению с предыдущей неделей, эпидемические пороги по совокупному населению не превышены», — передает ведомство.

Несмотря на весеннее тепло, жителей региона призывают соблюдать меры профилактики острых респираторных вирусов. После посещения общественных мест необходимо тщательно мыть руки или использовать антисептики. Старайтесь не прикасаться руками к лицу и соблюдайте дистанцию в людных местах. 

Также важно регулярно проводить влажную уборку дома, а при появлении симптомов заболевания не откладывать поход к врачу.

Вам будет интересно
Врач назвала главные причины внезапных пробуждений по ночам
Пробуждение среди ночи само по себе может быть частью нормальной физиологии сна, рассказала врач-терапевт Эвелина Махмудова. По ее словам, ближе к 03:...
21.04.2026
236

грипп коронавирус роспотребнадзор

Популярное

Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа
Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа

16:15 19.04.2026

Средства ПВО за ночь сбили 112 украинских БПЛА над Россией
Средства ПВО за ночь сбили 112 украинских БПЛА над Россией

08:22 20.04.2026

"Готовимся к "веселой" погоде": ураганный ветер, похолодание и мокрый снег ждут Петербург и Ленобласть на этой неделе
"Готовимся к "веселой" погоде": ураганный ветер, похолодание и мокрый снег ждут Петербург и Ленобласть на этой неделе

21:20 20.04.2026

